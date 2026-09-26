Team Welt dreht am Laver Cup in London auf: Nach einem Sieg von Learner Tien und einem Krimi-Erfolg von Alex De Minaur gegen Alexander Zverev geht das Team von Captain Andre Agassi erstmals in Führung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Team Welt führt beim Laver Cup in London

De Minaur besiegt Zverev nach Match-Tiebreak

Erstes Team mit 13 Punkten gewinnt, Sonntagssiege zählen je drei Punkte

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach den drei Siegen vom Freitag führte Team Europa am Laver Cup gegen das Team Welt mit 3:1. Im Einzel siegten Rafael Jódar (gegen Alexander Bublik) und Casper Ruud (gegen Francisco Cerúndolo) für Europa, nur Jakub Mensik musste sich gegen Brandon Nakashima geschlagen geben. Auch das Doppel ging an Europa: Carlos Alcaraz und Jakub Mensik siegten gegen Taylor Fritz und Alexander Bublik.

Im ersten Spiel vom Samstag gewinnt Learner Tien gegen den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli mit 6:3, 2:6 und im Match-Tiebreak mit 10:7. Dieser Sieg sichert dem Team Welt den zwischenzeitlichen Ausgleich.

De Minaur bringt Team Welt erstmals in Führung

Alex De Minaur gewinnt gegen Alexander Zverev das zweite Einzel vom Samstag mit 2:6, 7:6 und 11:9. Im zweiten Satz schlägt Zverev zum Matchgewinn auf, doch anstatt Matchball heisst es Breakball für De Minaur. Und so geht es auch in diesem Spiel in das Match-Tiebreak, welches der Australier für sich entscheidet.

Nicht alle Siege zählen gleich viel

Insgesamt werden am Laver Cup zwölf Spiele in der Londoner O2-Arena ausgetragen: jeden Tag drei Einzel und ein Doppel. Für einen Sieg am Freitag erhält das jeweilige Team einen Punkt, am Samstag gibt ein Matchgewinn zwei Zähler und am Sonntag sogar drei. Das Team, das zuerst 13 Punkte hat, gewinnt den Laver Cup.