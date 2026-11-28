Spanien gegen Italien – so lautet das Duell um den Davis Cup. Das Team um Carlos Alcaraz gibt sich gegen Grossbritannien keine Blösse.

Darum gehts Spanien gegen Italien heisst der Final beim Davis Cup

Die Iberer schalten Grossbritannien mit 2:0 aus

Carlos Alcaraz und Co wollen erstmals seit 2019 triumphieren

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der Davis Cup hat seinen Traumfinal. Nachdem Gastgeber und Titelverteidiger Italien schon am Freitag mit einem 2:1 gegen Tschechien das Ticket fürs Endspiel gelöst hat, folgt ihm am Samstag Spanien.

Den Grundstein dafür legt Rafael Jodar (20, ATP 10). Der Aufsteiger der Saison gibt sich gegen Cameron Norrie (31, ATP 52) keine Blösse und gewinnt in anderthalb Stunden 6:2, 7:5. Bis zum Stand von 2:2 ist die Partie ausgeglichen, dann holt Jodar dank zwei Breaks vier Games in Folge und den Startsatz. Im zweiten Durchgang gelingt ihm der frühe Servicedurchbruch zum 2:1, für den Sieg reicht das noch nicht. Nach dem Rebreak braucht Jodar erneut ein Break. Das gelingt zum 6:5, kurz darauf verwertet er den zweiten Matchball. Damit geht Spanien 1:0 gegen Grossbritannien in Führung.

Alcaraz gibt nur drei Games ab

Das zweite Einzel ist dann eine noch deutlichere Angelegenheit. Carlos Alcaraz (23, ATP 3) lässt der britischen Nummer 1 Arthur Fery (24, ATP 32) keine Chance. In beiden Sätzen holt er sich bei erster Gelegenheit das jeweils bereits vorentscheidende Break, gewinnt letztlich nach 73 Minuten 6:2, 6:1.

Damit spielen die Spanier um ihren siebten Triumph im Davis Cup. Letztmals gewannen sie 2019. Ob sie in Bologna die Italiener entthronen können? Diese haben die letzten drei Austragungen gewonnen und stehen zum vierten Mal in Folge im Final. Die Siegesserie soll in der Heimat fortgesetzt werden.