Der Italiener, aktuell die Nummer 2 der ATP-Rangliste, hat angekündigt, dass er beim ersten Grand-Slam-Turnier 2027 nicht spielen wird. Er hat sich soeben am Knie operieren lassen.

Darum gehts Die Weltnummer 2 Jannik Sinner verpasst wegen einer Knieverletzung die Australian Open vom 11. bis 31. Januar 2027 in Melbourne

Nach erfolgloser Behandlung ohne Operation wurde der Italiener am Knie operiert; zuvor hatte er Wimbledon gegen Alexander Zverev gewonnen

Sinner fehlte bereits an den US Open, Carlos Alcaraz an den French Open und in Wimbledon: In Melbourne fehlt zum vierten Mal in Folge einer der beiden an einem Grand-Slam-Turnier

Yannick Weber Blick Newsdesk

Schlechte Nachrichten für den ersten grossen Termin der Tennissaison 2027: Die Australian Open in Melbourne (11. bis 31. Januar) finden ohne Jannik Sinner statt. Der Italiener, in der ATP-Rangliste Zweiter hinter Alexander Zverev, muss wegen einer Knieverletzung auf das Turnier verzichten. Das bestätigten die Organisatoren des australischen Turniers am Donnerstag.

«Jannik spielt sehr gerne hier in Melbourne und freut sich darauf, zu den Australian Open 2028 zurückzukehren. Wir wünschen ihm für seine Genesung alles erdenklich Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder auf dem Court zu sehen», teilten sie den Nachrichtenagenturen mit.

Vierter Grand-Slam-Turnier in Folge ohne Alcaraz oder Sinner

Am Mittwoch hatte der fünffache Grand-Slam-Sieger auf Instagram mitgeteilt, seine Verletzung sei noch nicht ausgeheilt. «In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit meinem Team alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln. Nach sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn hat mein Knie leider nicht so reagiert, wie wir alle gehofft hatten. Deshalb habe ich mich heute einer kleinen Operation unterzogen», schrieb er.

Jannik Sinner hatte bereits die US Open in New York Ende Sommer verpasst. In Wimbledon in London war er hingegen angetreten und hatte das Turnier im Final gegen Alexander Zverev gewonnen. Die Australian Open 2027 sind das vierte Grand-Slam-Turnier in Folge, bei dem entweder Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz fehlt. Der Spanier hatte in diesem Jahr auf die French Open und Wimbledon verzichten müssen.