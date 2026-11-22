Julian Sigrist Redaktor Sport

Carlos Alcaraz (23, ATP 3) beendet ein für ihn schwieriges Jahr versöhnlich. Nach langer Verletzung, aufgrund der er unter anderem die French Open und Wimbledon verpasste, holt er sich beim letzten grossen Turnier der Saison den Titel. Im Endspiel der ATP Finals in Turin schlägt er den Weltranglistenersten Alexander Zverev (29) mit 6:2, 7:6 (9:7) und holt sich zum ersten Mal den Titel bei der inoffiziellen Tennis-WM.

«Das war eine unglaubliche Woche. Ich hätte sie nicht besser beenden können. Ich hatte schwierige Momente und wir sind da durchgekommen. Diese Trophäe zu gewinnen, bedeutet mir die Welt. Ich habe sie so lange gejagt, nun habe ich sie», zeigt sich der Spanier nach dem Match überglücklich.

Dabei zeigt Alcaraz nicht sein allerbestes Tennis. Dem Spanier unterlaufen ungewöhnlich viele Fehler – das Gleiche gilt aber auch für seinen Kontrahenten. Und dieser lässt sich zusätzlich aus dem Spiel bringen. Erst kassiert er noch früh in der Partie zwei Verwarnungen, aufgrund derer er mit der Schiedsrichterin diskutiert, später schmettert er seinen Schläger gegen die Bande. So holt sich der Spanier den ersten Durchgang deutlich.

Im zweiten Satz ist die Angelegenheit dann deutlich umkämpfter. Erneut gelingt dem Spanier ein frühes Break, Zverev kämpft sich jedoch zurück und rettet sich ins Tiebreak. Dort ist es ein Hin und Her, der Deutsche kann allerdings keinen seiner drei Satzbälle nutzen. So kann Alcaraz am Ende einen Entscheidungssatz verhindern. Für Zverev ist es im dritten Endspiel an den ATP Finals die erste Niederlage.