Am Sonntag endete mit den ATP Finals die diesjährige Männer-Tour. Den Scheck über knapp 5,2 Millionen musste Alexander Zverev zwar Carlos Alcaraz überlassen, dennoch kassierte 2026 keiner mehr Preisgeld als die Weltnummer 1.

Darum gehts Zverev beendet Jahr mit höchsten Einnahmen auf der Tour

Alcaraz folgt auf Platz 2 und verdiente circa 12,5 Millionen Dollar

Wawrinkas letzte Saison als Profi brachte ihm 960'000 Dollar ein

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit einem 6:2, 7:6 (9:7) über Alexander Zverev (29, ATP 1) krallte sich Carlos Alcaraz (23, ATP 3) beim letzten Turnier des Jahres seinen sechsten Titel der Saison. Für den Spanier war es der Premierentriumph am Saisonendturnier, in dem er vor zwölf Monaten noch gegen Jannik Sinner (25, ATP 2) eine Finalniederlage kassierte. 2026 klappte es nun im zweiten Anlauf, wodurch auch der XXL-Scheck über 5,171 Millionen Dollar auf Alcaraz’ Konto landete. So flossen insgesamt dieses Jahr knapp 12,5 Millionen Dollar an den Mann aus Murcia.

Spitzenplatz für Zverev trotz verpasster sportlicher Krönung

Für den Thron reicht diese Summe jedoch nicht. Darauf sitzt wie in der Weltrangliste Alexander Zverev, der an den Finals immerhin 2,759 Millionen Dollar einsackte. Der 29-Jährige gewann in dieser Saison zwar nur zwei Turniere, doch handelt es sich mit Roland Garros und den US Open um zwei Grand Slams.

In Wimbledon stand er zudem im Final, an den Australian Open im Halbfinal. Es ist daher zweifelsohne das erfolgreichste Jahr des lange als bester Tennisspieler ohne Grand Slam geltenden Zverev, auch wenn gegen «Carlitos» im Endspiel der ATP Finals zum fünften Mal in den letzten sechs Duellen eine Niederlage resultierte.

Anderthalbmal so viel Millionen wie Monate

Zumindest mit Blick auf sein Konto dürfte Zverev aber auch nach der jüngsten Schlappe ein sehr positives Fazit aus seiner Saison ziehen. Mit fast 18 Millionen Dollar an Preisgeld verdiente er 2026 im Schnitt 1,5 Millionen pro Monat – ohne Werbegelder, Bonuspools der ATP oder Showturniere wie das Six Kings Slam, das vom 27. bis 30. Dezember stattfinden soll und als Antrittsgage Zverevs diesjährigen Monatslohn ausschüttet.

Spieler Im 2026 erspieltes Preisgeld (US-Dollar) Alexander Zverev (ATP 1) 18'161'000 Carlos Alcaraz (3) 12'489'000 Jannik Sinner (2) 11'608'000 Ben Shelton (4) 8'292'000 Daniil Medvedev (5) 5'663'000 Frances Tiafoe (8) 5'207'000 Flavio Cobolli (7) 5'058'000 Arthur Fils (6) 4'646'000 Alex de Minaur (11) 4'201'000 Novak Djokovic (12) 4'070'000

Schweizer finden sich unter den Top 100 dieses Jahres keine. Stan Wawrinka (41), der in Basel Ende Oktober einen emotionalen Abschied feierte, nahm zum Abschluss seiner Karriere nochmals 960'000 Dollar ein und war damit bestverdienender Schweizer. In seiner gesamten Karriere erspielte sich der 41-Jährige rund 40 Millionen Dollar.