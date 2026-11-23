Die Leidenszeit von Jannik Sinner könnte sich weiter verlängern. Der Tennis-Star wird sich laut Medienberichten einer Knieoperation unterziehen und dürfte die Australian Open verpassen.

Darum gehts Jannik Sinner fällt wohl noch länger aus

Medienberichten zufolge lässt sich der Tennis-Star in Finnland operieren

Sinner dürfte damit wohl die Australian Open verpassen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der gewonnene Wimbledon-Final gegen Alexander Zverev (29) am 12. Juli war der letzte Match von Jannik Sinner (25) vor seiner Verletzungspause. Seither muss der Italiener wegen Knieproblemen pausieren.

Berichten der «Gazzetta dello Sport» und Sky zufolge wird sich sein Comeback weiter verzögern. Der Südtiroler soll sich am Dienstag im finnischen Turku bei einem Experten für Sehnen- und Muskelverletzungen einer Knieoperation unterziehen. Geschätzte Genesungszeit: drei bis vier Monate.

Damit dürfte Sinner nach den US Open auch die Australian Open in Melbourne im Januar verpassen. Aufgrund des Ausfalls musste er die Führung in der Weltrangliste bereits an Zverev abtreten.