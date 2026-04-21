Tsitsipas und drei ehemalige Sieger schlagen in Gstaad auf

Die Swiss Open Gstaad geben weitere Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe bekannt. Neben einem Trio, das den Pokal schon in die Höhe gestemmt hat, kehrt auch ein Spieler ins Berner Oberland zurück, der sich bei seiner Premiere in den Austragungsort verliebt hat.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Das Teilnehmerfeld der Swiss Open Gstaad (13. bis 19. Juli) nimmt weiter Form an. Wie die Organisatoren mitteilen, kehrt die ehemalige Weltnummer 3 Stefanos Tsitsipas (27, ATP 80) ins Berner Oberland zurück. Bei seinem Gstaad-Debüt vor zwei Jahren erreichte der Grieche die Halbfinals und verliebte sich in den Austragungsort. «Ich habe mich hier sofort inspiriert gefühlt», sagte Tsitsipas damals. Und erwog sogar, ein Chalet in den Bergen zu kaufen.

Daneben reisen auch weitere Top-Spieler ins Berner Oberland. Der Italiener Lorenzo Musetti (24, ATP 9) und der Monegasse Valentin Vacherot (27, ATP 17) sind ebenso dabei wie die drei ehemaligen Sieger des Turniers Alexander Bublik (28, ATP 11) aus Kasachstan, Casper Ruud (27, ATP 15) aus Norwegen und Matteo Berrettini (30, ATP 92) aus Italien.

Der Fokus des Gstaader Publikums wird wohl aber auf einem anderen Teilnehmer liegen. Denn Stan Wawrinka (41, ATP 106) schlägt letztmals in Gstaad auf. Der Romand beendet nach dieser Saison seine Karriere.