Überraschungsmann Vacherot düpiert in Basel auch Fritz

Der erste Finalist der Swiss Indoors steht fest: Es ist der Monegasse Valentin Vacherot – dank seines dritten grossen Streichs in Basel in dieser Woche.

Marco Pescio Reporter Sport

Erst hat er Shootingstar Rafael Jodar besiegt, dann den früheren Basel-Finalisten Holger Rune – und jetzt auch noch US-Topstar Taylor Fritz: Valentin Vacherot setzt seinen starken Lauf an den Swiss Indoors fort.

Der Monegasse, der aktuell die Weltnummer 31 ist, zieht in seinen ersten ATP-Final seit seinem grossen Durchbruch im Vorjahr ein. Damals gewann er als Qualifikant völlig aus dem Nichts das Masters-Turnier in Shanghai. Jetzt darf er in Basel auf seinen zweiten Titel auf höchster Stufe hoffen.

Möglich macht seinen Endspieleinzug eine konzentrierte, einmal mehr sehr offensive Performance im Halbfinal. Vacherot setzt sich gegen Fritz in einer Stunde und 26 Minuten verdient mit 7:6 (7:5), 6:3 durch.

Im Final am Sonntag wartet nun der Sieger der zweiten Halbfinalpartie, die um 17 Uhr beginnt. Dann treffen der Tscheche Jiri Lehecka und der Deutsche Jan-Lennard Struff aufeinander.