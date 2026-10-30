Die Viertelfinals bei den Swiss Indoors sind eröffnet. Valentin Vacherot, der sich gegen Holger Rune durchsetzt, ist der erste Halbfinalist. Das Highlight aus Schweizer Sicht wartet am späteren Abend mit Überraschungsmann Jérôme Kym.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Däne Holger Rune (23, ATP 1202) scheitert im Viertelfinal der Swiss Indoors. Gegen den Monegassen Valentin Vacherot (27, ATP 31) zieht die einstige Weltnummer vier mit 3:6, 6:3 und 3:6 den Kürzeren.

Der Finalist von 2022 konnte in dieser Woche gegen Quentin Halys (30, ATP 45) und Hubert Hurkacz (29, ATP 28) seine ersten beiden Siege bei Turnieren nach seiner langen Verletzungspause feiern, nachdem er bei seinem Comeback im Davis Cup Anfang September bereits zweimal erfolgreich war. Ein Achillessehnenriss am linken Fuss setzte ihn fast ein ganzes Jahr ausser Gefecht und liess ihn in der Weltrangliste weit zurückfallen.

Im zweiten Viertelfinal messen sich der US-Amerikaner Taylor Fritz (29, ATP 13) und der Franzose Arthur Fils (22, ATP 8), bevor der deutsche Djokovic-Bezwinger Jan-Lennard Struff (36, ATP 47) und der Portugiese Nuno Borges (29, ATP 53) ins Geschehen eingreifen. Den Abschluss machen am Abend der Tscheche Jiri Lehecka (24, ATP 21) und der Schweizer Jérôme Kym (23, ATP 222), der in der Nacht auf Freitag zu später Stunde die Sensation gegen die Weltnummer 4, Ben Shelton (24), geschafft hat.