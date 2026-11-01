Das Tennis-Märchen bleibt ohne Krönung: Henry Bernet und Dominic Stricker verpassen den historischen Doppel-Titel an den Swiss Indoors. Das Schweizer Wildcard-Duo unterliegt den Franzosen Arribagé/Olivetti im Final hauchdünn in zwei Tiebreaks.

Darum gehts Bernet/Stricker erreichen erstmals als Schweizer Duo den Basel-Final

Dort verlieren sie gegen Arribagé/Olivetti 6:7, 6:7.

Beide Tiebreaks enden 6:8; Routine entscheidet für die Franzosen

Joël Hahn Redaktor Sport

Kein Heimsieg an den Swiss Indoors: Henry Bernet (19) und Dominic Stricker (24) verlieren den Doppel-Final. Gegen die Franzosen Théo Arribagé (26) und Albano Olivetti (34) unterliegt das Schweizer Duo am Sonntagnachmittag in zwei engen Sätzen mit 6:7 (6:8) und 6:7 (6:8).

Als erstes rein schweizerisches Doppel der Turniergeschichte hatten sich die beiden mit einer Wildcard bis ins Endspiel gespielt. Dort lieferten sie den an Nummer drei gesetzten Franzosen ein Duell auf Augenhöhe, bei dem letztlich nur Nuancen entschieden.

Im ersten Satz liessen Bernet und Stricker bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen, verpassten aber drei eigene Breakchancen. Das fällige Tiebreak ging mit 6:8 an die Gegner – bitter für die Schweizer, die im gesamten ersten Durchgang eigentlich drei Punkte mehr gewonnen hatten.

Im zweiten Satz geriet das Heim-Duo früh durch ein Break in Rücklage. Nach einem perfekten Lob von Stricker gelang den Schweizern zwar das hart umkämpfte Rebreak zum 4:4, doch die Entscheidung fiel erneut im Tiebreak. Und wieder behielten die Franzosen knapp mit 8:6 die Oberhand.

Am Ende gab in den entscheidenden Momenten der Kurzentscheidungen schlicht die Routine den Ausschlag zugunsten von Arribagé/Olivetti, die als Doppelspezialisten demnächst auch bei den ATP-Finals antreten. Trotz der Zweisatz-Niederlage dürfen Bernet und Stricker auf ein sehr erfolgreiches Turnier vor Heimpublikum zurückblicken.