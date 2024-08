Spektakel bei den US Open Hollywoodreifes Tennis bringt Stadion zum Beben

Casper Ruud und Gaël Monfils verzücken das Publikum an den US Open mit Tennis der Extraklasse. Das Spiel ist gespickt mit tollen Ballwechseln. Trotz Monfils' Showeinlagen gewinnt Ruud das packende Duell schlussendlich in vier Sätzen.