Match wird fast zur Nebensache Tennis-Star begeistert US-Open-Publikum mit ausgefallenem Manga-Look

Im Tennis sorgen manche Spieler mit ausgefallenen Outfits gelegentlich für Hingucker. Nun reiht sich auch die Japanerin Naomi Osaka in diese Riege ein. In einem grünen Manga-Look betritt sie an den US Open den Court und begeistert auch spielerisch das Publikum.