Honey Deuce mit stolzem Preis Preiswucher beim Kult-Drink der US Open

Der Honey Deuce, der beliebte Cocktail der US Open, kostet in diesem Jahr stolze 23 Dollar. Der Preis für den Drink ist in den letzten Jahren stetig gestiegen – und lässt bei den Verantwortlichen die Kassen so richtig klingeln.