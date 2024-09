Da wäre auch Federer chancenlos gewesen Ist das der beste Return aller Zeiten?

Iga Swiatek packt in der 3. Runde der US Open ihr bestes Tennis aus. Ein Return kommt mit so viel Slice, dass der Filzball wieder zurück in ihre Hälfte springt. Damit lässt sie Pawljutschenkowa nicht den Hauch einer Chance.