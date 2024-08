Wunderschlag in New York Hat sich Monfils von Federer inspirieren lassen?

Gaël Monfils gelingt bei der UTS Tour in New York ein spektakulärer Schlag gegen Stefanos Tsitsipas. Tennisfans fühlen sich an Roger Federers legendären Schlag von 2002 in Basel erinnert. Hat sich Monfils vom Schweizer Maestro inspirieren lassen?