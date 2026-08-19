Medwedew verliert bei Cincinnati-Pleite die Nerven

Der Russe Daniil Medwedew gilt auf der ATP-Tour als Hitzkopf. Diesem Ruf wird er in Cincinnati einmal mehr gerecht – daran glauben muss vor allem die Werbebande.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Medwedew verliert in Cincinnati nach Ausraster gegen Brandon Nakashima mit 7:6, 6:7, 1:6

Zweimal prallt der Ball gegen seinen Kopf, Medwedew wirft Schläger an die Bande

Medwedew vergibt drei Matchbälle, scheidet wie in Montreal früh aus

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Während seiner Drittrundenpartie beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati springt gleich zweimal ein Ball von der Bande an den Kopf von Daniil Medwedew (30/ATP 7). Offenbar zu viel für den Russen, der in beiden Fällen die Beherrschung verliert – und die Bande als Schuldige für sein Unglück identifiziert. Erst hämmert er während des ersten Satzes sein Racket voll in die Wand, von wo der Ball zurückgeprallt ist, dann versieht er sie im Tiebreak des zweiten Satzes auch noch mit einem heftigen Tritt.

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Nun hat auch Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani (60) genug und verwarnt den US-Open-Sieger von 2021 – was dieser überhaupt nicht goutiert und eine Diskussion mit dem schwedischen Referee beginnt. Weil sein Gegenüber aber nicht wirklich darauf eingeht, ist diese schnell wieder beendet.

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Drei vergebene Matchbälle

Für sein Spiel sollten sich Medwedews Ausraster wenig überraschend als kontraproduktiv erweisen. Nach dem gewonnenen ersten Satz vergibt er gegen die US-amerikanische Weltnummer 22 Brandon Nakashima (25) im zweiten Durchgang drei Matchbälle und verliert diesen nach seinem zweiten Aussetzer im Tiebreak.

Damit ist die Luft beim Russen draussen – am Ende steht ein 7:6, 6:7 und 1:6 auf der Anzeigetafel, womit Medwedew wie zuletzt schon am ATP-1000-Turnier in Montreal bei seiner Zweitrunden-Pleite gegen den Holländer Botic van de Zandschulp (30/ATP 59) früh scheitert.