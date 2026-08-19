Erfolgsmeldung von Stan Wawrinka. Er gewinnt erstmals seit Mitte Mai wieder eine Partie.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mitte Mai hat Stan Wawrinka (41, ATP 125) seine Zweitrundenpartie in Genf verloren. Vier weitere Niederlagen in Serie folgten. Nun hat der Romand erstmals wieder eine Partie für sich entscheiden können.

Beim Challenger-Turnier von Cancun (Mex) setzt er sich in der 1. Runde gegen den Tschechen Dalibor Svrcina (23, ATP 114) 7:6, 7:6 durch. Dabei startet Wawrinka denkbar schlecht in die Partie. Gleich in seinem ersten Game kassiert er das Break. Er holt es sich zum 4:4 zurück. Auch im Tiebreak gerät er in Rücklage, muss zunächst einen Satzball abwehren, ehe er selber den Sack zumachen kann. Im zweiten Satz gibt es keine Breaks, wieder fällt die Entscheidung im Tiebreak. Nach 2 Stunden 37 Minuten verwertet Wawrinka seinen zweiten Matchball.

In der nächsten Runde trifft Wawrinka auf den Russen Roman Safiullin (29, ATP 103).

Während er seinen nächsten Gegner kennt, weiss Wawrinka noch nicht, ob er ein letztes Mal in seiner Karriere die US Open (ab 23. August) bestreiten wird. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres hat sieben der acht Wildcards fürs Hauptfeld vergeben. Wawrinka, der das Turnier 2016 gewonnen hat, hofft nun darauf, die letzte zu bekommen.