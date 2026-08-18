Serena und Venus Williams sind zurück! Erstmals seit vier Jahren stehen die Tennis-Schwestern wieder gemeinsam im Doppel auf dem Platz. Trotz knapper Pleite in Cincinnati überwiegt die Freude. Und dabei bleibt es nicht: Bei den US Open schlagen sie erneut zusammen auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serena und Venus Williams kehren beim Masters Cincinnati ins Doppel zurück

Enges Match gegen Kostyuk und Stearns endet 2:6, 6:1, 8:10

Williams-Schwestern planen weiteres Doppel bei US Open

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nun ist es also doch noch zum langersehnten Comeback gekommen: Die Tennis-Schwestern Serena (44, WTA 1236) und Venus Williams (46, WTA 621) stehen wieder gemeinsam auf dem Court. Nachdem ein geplanter Auftritt in Wimbledon Anfang Juli wegen einer Knieverletzung von Serena noch ins Wasser fiel, glückt die Wiedervereinigung beim Masters in Cincinnati. Dank einer Wildcard treten die US-Amerikanerinnen erstmals seit den US Open 2022 wieder Seite an Seite im Doppel an.

Verpassen spektakulären Sieg

Die Partie selbst, die zu einem packenden Krimi wird, verlieren sie nur denkbar knapp. Nach einem missglückten ersten Satz drehen die Williams-Schwestern auf, dominieren Durchgang zwei nach allen Regeln der Kunst und wecken bei den Fans Erinnerungen an glanzvolle Zeiten. Im anschliessenden Tiebreak müssen sie sich ihren Gegnerinnen Marta Kostyuk (24, WTA 11) und Peyton Stearns (24, WTA 53) dann aber geschlagen geben. Endstand: 2:6, 6:1, 8:10.

Auch bei US Open nochmals gemeinsam auf dem Court

Dennoch überwiegt die Freude, wie Serena im Anschluss betont: «Es hat Spass gemacht und war etwas Besonderes. Wir haben ein bisschen Rost abgeschüttelt. Ich bin nicht hierhergekommen, um dieses Turnier zu gewinnen. Es geht darum, Spass zu haben, ich wollte mein Bestes geben.»

Eine einmalige Zugabe soll die Partie ohnehin nicht bleiben: Die Tennis-Ikonen planen bereits für die anstehenden US Open (30. August – 13. September). Neben drei Doppel-Olympiasiegen verbinden die Williams-Schwestern beeindruckende 14 Grand-Slam-Titel im Doppel. Dass in New York ein weiterer dazukommt, ist zwar mehr als unwahrscheinlich – doch im Mittelpunkt steht die pure Lust am Tennis.