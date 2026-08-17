Tennis-Legende Novak Djokovic muss sich beim Masters in Cincinnati der Weltnummer 50 Thiago Agustin Tirante überraschend geschlagen geben. Während des zweiten Satzes setzen ihm körperliche Beschwerden aufgrund der Temperatur so stark zu, dass er sich gar übergeben muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Novak Djokovic scheidet in Cincinnati gegen Thiago Agustin Tirante aus, 6:2, 4:6, 4:6

Djokovic musste sich wegen gesundheitlicher Probleme und Hitze auf dem Platz übergeben

Seit Wimbledon kein Turnier gespielt, nun frühes Aus beim Cincinnati Masters

Davide Malinconico Redaktor Sport

Novak Djokovic (39, ATP 5) findets zum Kotzen – und zwar wortwörtlich! Beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati verliert der Serbe seine Auftaktpartie gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante (25, ATP 50) und muss sich auf dem Court übergeben.

Seit Wimbledon, wo er erst im Halbfinal am späteren Champion Jannik Sinner (24, ATP 1) gescheitert war, hatte Djokovic kein einziges Turnier mehr bestritten. Die Cincinnati Masters sollten eigentlich als Vorbereitung auf die US Open dienen. Doch daraus wird nichts. Die Tennis-Ikone fliegt direkt im ersten Spiel raus: Dem Südamerikaner unterliegt Djokovic nach souveränem Startsatz mit 6:2, 4:6, 4:6. Eine Niederlage, die wichtige Spielpraxis für das anstehende Grand-Slam-Turnier in New York kostet.

«Gesundheitliche Beeinträchtigung»

Doch damit nicht genug: Djokovic hatte beim Auftakt-Aus mit körperlichen Problemen und den hohen, schwülen Temperaturen zu kämpfen. So doll, dass er sich während eines Medical Timeouts im zweiten Satz gar übergeben muss. «Es ist einfach eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Die macht mir schon seit einigen Jahren zu schaffen. Dies verursacht eine Menge Probleme, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze», erklärte ein gezeichneter Djokovic nach dem Aus.

Auf die Frage nach seiner Zukunft fand der 24-fache Grand-Slam-Sieger Worte, die wie ein Stich ins Herz vieler Tennis-Fans wirken: «Ich hoffe sehr, dass ich noch einmal hierherkomme. Aber leider sieht es eher nicht danach aus.» Es klingt ganz so, als würde sich auch die epische Karriere des letzten aktiven Spielers der «Big Three» so langsam aber sicher dem Ende zuneigen.