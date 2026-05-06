Rome-Open-Preisgeld der Frauen deutlich unter Männer-Niveau

Kaum sind die Madrid Open Geschichte, steht in Rom das nächste wichtige Turnier auf Sand an. Während in der spanischen Hauptstadt Preisgeld-Gleichheit herrschte, haben die Frauen in Italien insgesamt das Nachsehen – mit Ausnahme des Finals.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rome Open startet mit 96 Spielern, Preisgeld Frauen tiefer als Männer

Frauenfinalisten erhalten mehr Geld als Männer, trotz 1 Mio. CHF Lücke

Total Männerpreisgeld: 7,575 Mio. CHF, Frauen: 6,527 Mio. CHF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Sandsaison steuert mit grossen Schritten aufs Highlight zu. Bevor sich die Aufmerksamkeit Ende Mai in Richtung Roland Garros verschiebt, steht mit den Rome Open erst ein anderes prestigeträchtiges Turnier auf dem Programm. In der italienischen Hauptstadt sind wie bereits in Madrid sowohl die Frauen als auch die Männer im Einsatz, doch zeigt sich dieses Mal ein grosser Unterschied im Preisgeld.

Runde Punkte Preisgeld Männer in CHF (gerundet) Preisgeld Frauen in CHF (gerundet) Siegerin und Sieger 1000 927'000 971'000 Finalistin und Finalist 650 493'000 505'000 Halbfinal 400 274'000 266'000 Viertelfinal 200 156'000 138'000 Achtelfinal 100 85'000 73'000 3. Runde 50 50'000 42'000 2. Runde 30 29'000 23'000 1. Runde 10 20'000 15'000 Total pro Geschlecht inkl. Quali

7'575'000 6'527'000

Mit rund 6,5 Millionen Franken gibts im Frauenturnier von der Quali bis zum Final über eine Million weniger als bei den Männern. Zwar erhöhte die WTA das diesjährige Preisgeld um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch bleibt die Lücke zur ATP (ca. 7,6 Mio. CHF, + 2 % zu 2025) beachtlich. Allerdings ziehen die Frauen nicht überall den Kürzeren. Die beiden Finalistinnen nehmen nebst den Pokalen einen dickeren Scheck mit nach Hause als ihre männlichen Pendants.

Vier Schweizerinnen im Hauptfeld

Unter den je 96 Teilnehmenden finden sich mit Belinda Bencic und Viktorija Golubic zwei Schweizerinnen, die sich den Gang über die Qualifikation sparen konnten. Simona Waltert und Rebeka Masarova überstanden die Qualirunden und stehen ebenfalls im Hauptfeld. Bei den Männern scheiterten hingegen sowohl Leandro Riedi als auch Stan Wawrinka, Letzterer unter ungeklärten Umständen.