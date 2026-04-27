Noch bis zum 3. Mai werden beim Madrid Open neue Champions gesucht. Belinda Bencic muss sich im Achtelfinal geschlagen geben und verpasst dadurch den ganz grossen Zahltag. Trotzdem reist sie mit einem stattlichen Betrag ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madrid Open verteilt 15 Millionen Franken Preisgeld

Finalsieger erhalten 929'000 Franken

Belinda Bencic kassiert 85'000 CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nun ist auch die letzte Schweizer Vertretung in Madrid ausgeschieden. Während bei den Männern erst gar niemand am Start war und Viktorija Golubic (Out in 1. Runde) und Simona Waltert (2. Runde) früh ihre Koffer packen mussten, stiess Belinda Bencic bis in den Achtelfinal vor, wo sie Haley Baptiste in drei Sätzen unterlag. Nebst 120 Punkten für die Weltrangliste reist die 29-Jährige mit rund 85'000 CHF Preisgeld ab.

Runde Punkte (Männer / Frauen) Preisgeld in EUR (gerundet) Preisgeld in CHF (gerundet) Siegerin und Sieger 1000 / 1000 1'007'000 929'000 Finalistin und Finalist 650 / 650 536'000 494'000 Halbfinal 400 / 390 298'000 274'000 Viertelfinal 200 / 215 169'000 156'000 Achtelfinal 100 / 120 92'000 85'000 3. Runde 50 / 65 54'000 50'000 2. Runde 30 / 35 32'000 29'000 1. Runde 10 / 10 21'000 20'000 Total pro Geschlecht

8'236'000 7'596'000

7,6 Millionen Franken pro Geschlecht

An die je 96 Teilnehmenden im Männer- und Frauenturnier verteilen die Organisatoren dieses Jahr umgerechnet über 15 Millionen Franken. Das sind rund 7,6 Millionen pro Geschlecht, wobei jede Runde bei beiden gleich honoriert wird. Die markantesten Unterschiede zeigen sich im Final. Während ein Gewinn 929'000 Franken einbringt, erhält der oder die Zweitplatzierte nur etwas mehr als die Hälfte davon. Mit 494'000 Franken dürften die Reisekosten aber dennoch gestemmt werden können.