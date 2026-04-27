Darum gehts
- Madrid Open verteilt 15 Millionen Franken Preisgeld
- Finalsieger erhalten 929'000 Franken
- Belinda Bencic kassiert 85'000 CHF
Nun ist auch die letzte Schweizer Vertretung in Madrid ausgeschieden. Während bei den Männern erst gar niemand am Start war und Viktorija Golubic (Out in 1. Runde) und Simona Waltert (2. Runde) früh ihre Koffer packen mussten, stiess Belinda Bencic bis in den Achtelfinal vor, wo sie Haley Baptiste in drei Sätzen unterlag. Nebst 120 Punkten für die Weltrangliste reist die 29-Jährige mit rund 85'000 CHF Preisgeld ab.
|Runde
|Punkte (Männer / Frauen)
|Preisgeld in EUR (gerundet)
|Preisgeld in CHF (gerundet)
|Siegerin und Sieger
|1000 / 1000
|1'007'000
|929'000
|Finalistin und Finalist
|650 / 650
|536'000
|494'000
|Halbfinal
|400 / 390
|298'000
|274'000
|Viertelfinal
|200 / 215
|169'000
|156'000
|Achtelfinal
|100 / 120
|92'000
|85'000
|3. Runde
|50 / 65
|54'000
|50'000
|2. Runde
|30 / 35
|32'000
|29'000
|1. Runde
|10 / 10
|21'000
|20'000
|Total pro Geschlecht
|
|8'236'000
|7'596'000
7,6 Millionen Franken pro Geschlecht
An die je 96 Teilnehmenden im Männer- und Frauenturnier verteilen die Organisatoren dieses Jahr umgerechnet über 15 Millionen Franken. Das sind rund 7,6 Millionen pro Geschlecht, wobei jede Runde bei beiden gleich honoriert wird. Die markantesten Unterschiede zeigen sich im Final. Während ein Gewinn 929'000 Franken einbringt, erhält der oder die Zweitplatzierte nur etwas mehr als die Hälfte davon. Mit 494'000 Franken dürften die Reisekosten aber dennoch gestemmt werden können.