Carlo Steiner Redaktor Sport

Endstation Achtelfinal: Für Belinda Bencic (WTA 12) ist beim Masters in Madrid in ihrem dritten Spiel Schluss. Die Ostschweizerin unterliegt der US-Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 32) in drei Sätzen.

Im ersten Satz hat Bencic nichts zu melden. Nach nur 25 Minuten muss sie den ersten Durchgang mit 1:6 abgeben. Doch dann kämpft sich die Schweizer Nummer eins in die Partie. Nachdem sie bei 2:1 einen Breakball abwehren musste, gelingt ihr bei 2:2 beinahe der Servicedurchbruch. Doch ihre Gegnerin wehrt vier Chancen ab.

In der Schlussphase des Satzes gerät Bencic unter Druck. Sie gibt ihren Aufschlag ab und serviert bei 5:6 gegen den Matchverlust. Sie behält aber die Nerven und schafft nach einem abgewehrten Matchball das Rebreak. In einem hochspannenden Tiebreak holt sich Bencic den zweiten Satz mit 7:6 (16:14). Der zweite Satz dauert mit 95 Minuten mehr als dreimal so lange wie der erste.

Im Entscheidungssatz halten sich beide bei eigenem Aufschlag lange unbeschadet. Im sechsten Game ist es dann aber Baptiste, der das entscheidende Break gelingt. Bencic erspielt sich im gesamten Satz keine Chance, ihrer Gegnerin den Service abzunehmen. Nach zwei Stunden und 44 Minuten verwertet sie ihren ersten Matchball zum 6:3.