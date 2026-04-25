Bencic zieht in den Madrid-Achtelfinal ein

Erfolgsmeldung von Belinda Bencic. Sie nimmt in Madrid die Hürde Diana Shnaider und zieht in die nächste Runde ein. Dort könnte sie auf die Weltnummer 9 treffen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Belinda Bencic (29) steht beim Masters 1000 in Madrid (Sp) in den Achtelfinals. Die Weltnummer 12 bezwingt die Russin Diana Shnaider (22, WTA 19) in knapp zwei Stunden mit 6:4, 7:6 (8:6). Ins Wanken gerät Bencic erst in der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs. Denn der Start in die Partie ist stark.

Die Ostschweizerin nimmt ihrer Gegnerin gleich die ersten beiden Aufschlagspiele ab, geht 4:0 in Führung und lässt sich das nicht mehr nehmen. Nach 34 Minuten verwertet Bencic den zweiten Satzball. Danach scheint sich die Geschichte zu wiederholen.

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Auch im zweiten Durchgang zieht sie dank eines Doppelbreaks auf 4:0 davon. Doch dann bricht Bencic etwas ein, muss ihrer Gegnerin fünf Games in Folge zugestehen – auch, weil sie zahlreiche weitere Breakchancen liegenlässt. «Bei ein paar Punkten war ich nicht fokussiert genug», fasst Bencic nach der Partie zusammen.

Knappe Kiste im Tiebreak

Den Umweg über einen dritten Satz kann die Schweizerin verhindern. In einem engen Tiebreak behält sie die Oberhand. Beim Stand von 6:4 vergibt sie zwei Chancen, den Sack zuzumachen. Ihren dritten Matchball kann Bencic dann aber verwerten. Und gewinnt damit auch das dritte Duell mit Shnaider ohne Satzverlust.

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In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die Amerikanerin Hailey Baptiste (24, WTA 32) oder die italienische Weltnummer 9 Jasmine Paolini (30)