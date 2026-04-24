Waltert scheitert an ehemaliger French-Open-Siegerin

Über die Qualifikation hat sich Simona Waltert in der spanischen Hauptstadt bis in die zweite Runde gekämpft. Dort endet nun die Reise der Schweizerin mit einer Niederlage gegen die Lettin Jelena Ostapenko.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Endstation in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Madrid: Simona Waltert (25, WTA 97) muss sich Jelena Ostapenko (28, WTA 40) in zwei Sätzen geschlagen geben. Die Schweizerin unterliegt der Lettin, die 2017 die French Open gewann, nach 97 Minuten 2:6 und 5:7.

Waltert hat sich dank zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Dort ist der 25-Jährigen in der ersten Runde ein 7:5, 6:0-Erfolg über die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa (25, WTA 70) geglückt.