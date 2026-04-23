Bencic gelingt der Auftakt am Masters in Madrid

Nach dem Freilos in der ersten Runde gewinnt Belinda Bencic ihre erste Partie auf dem Sand von Madrid nahezu problemlos. Sie schlägt die Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Belinda Bencic gewinnt ihre Auftaktpartie beim WTA-100-Turnier in Madrid gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) in zwei Sätzen letztlich souverän mit 6:4, 6:2.

Einzig zu Beginn wackelt die Ostschweizerin bei ihren Aufschlagspielen. Gleich bei den ersten beiden wird sie gebreakt. Weil sie im Gegenzug aber auch Marcinko zweimal den Service abnimmt, haben die Ausrutscher keine Folgen. Mit einem dritten Break zum 4:3 geht Bencic entscheidend in Front und holt sich im Anschluss den ersten Satz mit 6:4.

Auch im zweiten Durchgang gelingen der Weltnummer 12 gleich in den ersten beiden Return-Games zwei Breaks – und diesmal ganz ohne Probleme bei eigenem Aufschlag. Diskussionlos gewinnt sie den Satz mit 6:2 und zieht in die dritte Runde ein. In der ersten Runde genoss Bencic noch ein Freilos.

In der Runde der letzten 32 trifft die 29-Jährige am Samstag auf die Siegerin des Spiels zwischen der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50) und der Russin Diana Schnaider (WTA 19).