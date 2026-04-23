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Nächste Bestmarke in Gefahr?
Djokovic bricht nächsten unglaublichen Federer-Rekord

Während Roger Federer seinen wohlverdienten Ruhestand geniesst, jagt sein ewiger Rivale Novak Djokovic Tennis-Rekorde.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Novak Djokovic hat 860 Wochen in den Top 5 der ATP-Weltrangliste verbracht.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Djokovic (38) bricht mit 860 Wochen in Top 5 ATP-Rekord
  • 428 Wochen als Weltnummer 1 sind weiterhin ungeschlagen
  • Federer-Rekord von 968 Wochen in Top 10 bis Herbst möglich
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Novak Djokovic (38) kuriert derzeit eine Schulterverletzung aus, die er sich am Turnier in Indian Wells zugezogen hat. Trotzdem hat der Serbe einen unglaublichen Rekord gebrochen. Djokovic hat insgesamt 860 Wochen in den Top 5 der ATP-Weltrangliste verbracht. Das sind 16,5 Jahre. Damit hat der Serbe Roger Federers (44) Bestmarke um eine Woche übertroffen. 

Noch beeindruckender: Djokovic verbrachte beinahe die Hälfte dieser Zeit als Weltnummer 1. Seine 428 Wochen auf dem ersten Platz ist weiterhin die Bestmarke im Tennis. Der Serbe könnte im November noch einen Rekord brechen. Aktuell verbrachte Roger Federer die meiste Zeit in den Top 10 der Weltrangliste. Sollte Djokovic bis im Herbst unter den besten zehn auf der Tour bleiben, kann er 968 Wochen des Schweizers knacken.

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Wer ist der Beste?

Dafür muss der Serbe aber wieder Turniere absolvieren. Derzeit ist noch unklar, wann Djokovic wieder Matches bestreitet. An einen Rücktritt denkt er aber noch lange nicht wie die aktuelle Weltnummer 4 gegenüber «Esquire Australia» klarmacht: «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Tennis fertig bin.»

Ob und welche Rekorde Djokovic noch bricht, bleibt offen. Klar ist, dass Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gute Chancen haben, die Bestmarken von Federer, Nadal und Djokovic eines Tages streitig zu machen. Beispielsweise hat Alcaraz im Alter von 22 Jahren bereits 196 Wochen in den Top 5 hinter sich.

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