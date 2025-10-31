Darum gehts
Ab den heutigen Viertelfinals wirds sechsstellig
Das Paris Masters (25. Oktober–2. November) ist nicht nur das letzte grosse Turnier vor den ATP-Finals in Turin (ab 9. November), sondern auch das letzte 1000er-Turnier des Jahres. Wie üblich bei Anlässen dieser Stufe gibts für den Gewinner nebst einer hohen Anzahl Punkte für die Weltrangliste auch ein ordentliches Preisgeld. Doch bereits in den am Freitag anstehenden Viertelfinals wird viel Geld ausgeschüttet.
|Ergebnis
|Punkte
|Preisgeld in Euro
|Preisgeld in CHF (gerundet)
|Sieger
|1000
|946'610
|876'000
|Finalist
|650
|516'925
|478'000
|Halbfinalist
|400
|282'650
|262'000
|Viertelfinalist
|200
|154'170
|143'000
|3. Runde
|100
|82'465
|76'000
|2. Runde
|50
|44'220
|41'000
|1. Runde
|10
|24'500
|23'000
Mit Alcaraz (ATP 1), Sinner (ATP 2), Zverev (ATP 3), Fritz (ATP 4), Shelton (ATP 6), de Minaur (ATP 7) und Musetti (ATP 8) nahm fast die komplette aktuelle Top 10 am Turnier teil. Nur Djokovic (ATP 5), Draper (ATP 9) und Rune (ATP 10) fehlten. Musetti, Fritz und Alcaraz schieden bereits aus, wobei vor allem die Niederlage der spanischen Weltnummer 1 in der 2. Runde überraschte und ihm gar den Thron kosten könnte.
Trotz total über 6 Mio. Euro auf dem hintersten Rang
Auf der diesjährigen ATP-Tour gabs insgesamt neun Masters-Turniere verteilt über die ganze Welt, wobei sich mit Blick aufs Preisgeld teils markante Unterschiede zeigen. Jenes in Paris schüttet total 6'128'940 Euro aus, liegt damit aber zusammen mit Monte-Carlo auf dem letzten Platz.
|Turnier
|Gesamtpreisgeld in Euro (gerundet)
|Siegerprämie in Euro (gerundet)
|Indian Wells
|8'365'000
|1'037'000
|Miami
|7'934'000
|970'000
|Monte-Carlo
|6'129'000
|947'000
|Madrid
|8'055'000
|985'000
|Rom
|8'055'000
|985'000
|Toronto
|7'934'000
|970'000
|Cincinnati
|7'934'000
|970'000
|Shanghai
|7'936'000
|970'000
|Paris
|6'129'000
|947'000
Wie bei den Grand Slams, wo die US Open dieses Jahr mit unfassbaren 90 Millionen Dollar einen neuen Rekord aufstellten, gibts auch auf Stufe Masters in den USA am meisten Geld zu holen. In Indian Wells erhielt Sieger Jack Draper umgerechnet 1'037'000 Euro. Das entspricht mit aktuellem Wechselkurs rund 959'000 CHF. In Paris gibts indes «nur» 876'000 Franken aufs persönliche Konto.