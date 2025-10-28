Alcaraz fliegt in Paris früh raus – stürzt er nun vom Thron?

Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz erlebt einen Rückschlag in Paris. Der US-Open-Champion unterliegt Cameron Norrie und muss um die Nummer-1-Position bangen. Rivale Jannik Sinner könnte profitieren.

Carlos Alcaraz scheitert überraschend. Foto: DIMITAR DILKOFF

AFP Agence France Presse

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Paris überraschend schon in der 2. Runde gescheitert. Der Weltranglistenerste und US-Open-Champion verlor seinen Auftaktmatch in der Rugby-Arena von La Defense gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:4, 3:6, 4:6 und muss weiter auf seinen ersten Titel beim letzten 1000er-Turnier des Jahres warten.

Stürzt Alcaraz jetzt vom Thron?

Für den sechsmaligen Grand-Slam-Sieger war es dazu ein Rückschlag im Kampf um die Spitzenposition im Ranking zum Jahresende. Sein italienischer Dauerrivale Jannik Sinner könnte im Fall des Titelgewinns in Paris wieder an Alcaraz vorbeiziehen. Alcaraz hatte zuletzt aufgrund einer Knöchelverletzung eine Pause auf der Tour eingelegt und nur beim lukrativen «Six Kings Slam» in Saudi-Arabien aufgeschlagen, wo er im Final Sinner unterlag.

Gegen Norrie, Nummer 31 der Welt, verlor Alcaraz ab Mitte des zweiten Satzes die Kontrolle über das Match. Der Brite behielt im dritten Durchgang nach einem Break zum 4:3 die Nerven und nutzte schliesslich seinen zweiten Matchball zum Überraschungssieg.

Titelverteidiger Alexander Zverev steigt am Mittwoch gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli ins Turnier ein.