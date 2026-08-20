Roger Federer geniesst den Sommer in vollen Zügen. Dabei ist er nicht nur sportlich unterwegs, sondern verbringt vor allem auch viel Zeit mit seinen Liebsten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federer teilt Feriengrüsse auf Instagram

Mit Ehefrau Mirka planscht er im Meer, vom Hund gibts einen Schmatzer

Der private Einblick begeistert seine Fans

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor knapp vier Jahren hat Roger Federer (45) seine Karriere beendet. Das Leben als Tennis-Rentner geniesst er in vollen Zügen. Das zeigt er immer wieder auf Instagram. So auch mit seinem jüngsten Post. «Schläge und so», schreibt Federer zu einer ganzen Reihe Fotos. Und ergänzt: «Tennis, Golf und alles dazwischen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Denn das Racket ist immer noch fester Bestandteil seines Lebens. Immer wieder ist er auf dem Court anzutreffen – egal ob in der Halle oder draussen. Daneben frönt er einer weiteren Leidenschaft: dem Golfspielen.

Viel Spass am Meer

Allerdings verbringt Federer den Sommer nicht nur mit Sport, sondern vor allem auch mit seiner Familie. Immer an seiner Seite: Ehefrau Mirka (48). Vor 26 Jahren haben sich die beiden kennengelernt und sind immer noch total verliebt. Die beiden planschen vergnügt zusammen im Meer. Federers Eltern sind ebenfalls dabei und zeigen sich im bunten Ferien-Look.

Und auch das tierische Familienmitglied darf nicht fehlen. Hund Willow geniesst die Aufmerksamkeit seines Herrchens und verpasst ihm einen feuchten Schmatzer quer übers Gesicht.

Wer so aktiv in den Ferien ist, der bekommt Hunger. So darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen. Federer gönnt sich etwa in einem Restaurant in Rom (It) eine Portion Pasta. Mit diesem Einblick in seinen Sommer begeistert er seine Fans. Viele schwärmen davon, wie dynamisch er immer noch Tennis spielt. Andere freuen sich einfach, dass es Fotos von ihm gibt. «Roger veröffentlicht gerade eine ganze Menge Fotos!! Er ist so cool», kommentiert etwa Ex-Tennisspielerin Genie Bouchard. Auch Ski-Star Mikaela Shiffrin kommentiert den Post. Mit einem Emoji drückt sie aus, dass sie das Ganze stark findet.