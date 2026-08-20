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Planschen und Hundeschmatzer
Federer begeistert mit seinen Feriengrüssen

Roger Federer geniesst den Sommer in vollen Zügen. Dabei ist er nicht nur sportlich unterwegs, sondern verbringt vor allem auch viel Zeit mit seinen Liebsten.
Publiziert: 12:14 Uhr
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Aktualisiert: 12:35 Uhr
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Roger Federer teilt private Eindrücke auf Instagram.
Foto: IMAGO/Marechal Aurore/ABACA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Roger Federer teilt Feriengrüsse auf Instagram
  • Mit Ehefrau Mirka planscht er im Meer, vom Hund gibts einen Schmatzer
  • Der private Einblick begeistert seine Fans
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Vor knapp vier Jahren hat Roger Federer (45) seine Karriere beendet. Das Leben als Tennis-Rentner geniesst er in vollen Zügen. Das zeigt er immer wieder auf Instagram. So auch mit seinem jüngsten Post. «Schläge und so», schreibt Federer zu einer ganzen Reihe Fotos. Und ergänzt: «Tennis, Golf und alles dazwischen.»

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Denn das Racket ist immer noch fester Bestandteil seines Lebens. Immer wieder ist er auf dem Court anzutreffen – egal ob in der Halle oder draussen. Daneben frönt er einer weiteren Leidenschaft: dem Golfspielen.

Viel Spass am Meer

Allerdings verbringt Federer den Sommer nicht nur mit Sport, sondern vor allem auch mit seiner Familie. Immer an seiner Seite: Ehefrau Mirka (48). Vor 26 Jahren haben sich die beiden kennengelernt und sind immer noch total verliebt. Die beiden planschen vergnügt zusammen im Meer. Federers Eltern sind ebenfalls dabei und zeigen sich im bunten Ferien-Look.

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Und auch das tierische Familienmitglied darf nicht fehlen. Hund Willow geniesst die Aufmerksamkeit seines Herrchens und verpasst ihm einen feuchten Schmatzer quer übers Gesicht.

Wer so aktiv in den Ferien ist, der bekommt Hunger. So darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen. Federer gönnt sich etwa in einem Restaurant in Rom (It) eine Portion Pasta. Mit diesem Einblick in seinen Sommer begeistert er seine Fans. Viele schwärmen davon, wie dynamisch er immer noch Tennis spielt. Andere freuen sich einfach, dass es Fotos von ihm gibt. «Roger veröffentlicht gerade eine ganze Menge Fotos!! Er ist so cool», kommentiert etwa Ex-Tennisspielerin Genie Bouchard. Auch Ski-Star Mikaela Shiffrin kommentiert den Post. Mit einem Emoji drückt sie aus, dass sie das Ganze stark findet.

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