Vor den ATP Finals im November machen die Topshots des Männertennis beim letzten Masters-Turnier des Jahres in Paris Halt. Neben den 1000 Punkten für die Weltrangliste gibts für den Sieger eine knappe Million Euro an Preisgeld.

Beim Paris Masters gibts für den Sieger fast 1 Million Euro

Beim Paris Masters gibts für den Sieger fast 1 Million Euro

1/4 Vom 25. Oktober bis zum 2. November wird in Paris der letzte Masters-Sieger des Jahres gesucht. Foto: Getty Images

Darum gehts Paris Masters bietet Mio.-Preisgeld und starke Teilnehmer

Fast die gesamte Top 10 der ATP-Rangliste ist vertreten

Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt 6'128'940 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Ab dem Viertelfinal wirds sechsstellig

Das Paris Masters (25. Oktober–2. November) ist nicht nur das letzte grosse Turnier vor den ATP-Finals in Turin (ab 9. November), sondern auch das letzte 1000er-Turnier des Jahres. Wie üblich bei Anlässen dieser Stufe gibts für den Gewinner nebst einer hohen Anzahl Punkte für die Weltrangliste ein ordentliches Preisgeld.

Ergebnis Punkte Preisgeld in Euro Preisgeld in CHF (gerundet) Sieger 1000 946'610 876'000 Finalist 650 516'925 478'000 Halbfinalist 400 282'650 262'000 Viertelfinalist 200 154'170 143'000 3. Runde 100 82'465 76'000 2. Runde 50 44'220 41'000 1. Runde 10 24'500 23'000

Mehr als ordentlich ist zudem das diesjährige Teilnehmerfeld. Mit Alcaraz (ATP 1), Sinner (ATP 2), Zverev (ATP 3), Fritz (ATP 4), Shelton (ATP 6), de Minaur (ATP 7) und Musetti (ATP 8) ist fast die komplette aktuelle Top 10 am Start. Nur Djokovic (ATP 5), Draper (ATP 9) und Rune (ATP 10) fehlen.

Trotz total über 6 Mio. Euro auf dem hintersten Rang

Auf der diesjährigen ATP-Tour gabs insgesamt neun Masters-Turniere verteilt über die ganze Welt, wobei sich mit Blick aufs Preisgeld teils markante Unterschiede zeigen. Jenes in Paris schüttet total 6'128'940 Euro aus, liegt damit aber zusammen mit Monte-Carlo auf dem letzten Platz.

Turnier Gesamtpreisgeld in Euro (gerundet) Siegerprämie in Euro (gerundet) Indian Wells 8'365'000 1'037'000 Miami 7'934'000 970'000 Monte-Carlo 6'129'000 947'000 Madrid 8'055'000 985'000 Rom 8'055'000 985'000 Toronto 7'934'000 970'000 Cincinnati 7'934'000 970'000 Shanghai 7'936'000 970'000 Paris 6'129'000 947'000

Wie bei den Grand Slams, wo die US Open dieses Jahr mit unfassbaren 90 Millionen Dollar einen neuen Rekord aufstellten, gibts auch auf Stufe Masters in den USA am meisten Geld zu holen. In Indian Wells erhielt Sieger Jack Draper umgerechnet 1'037'000 Euro. Das entspricht mit aktuellem Wechselkurs rund 959'000 CHF. In Paris gibts indes «nur» 876'000 Franken aufs persönliche Konto.