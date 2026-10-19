Lebt Steffi Grafs Bruder in Tunnelsystem unter Las Vegas?

Grosse Sorge um Steffi Grafs Bruder: Gegen Michael Graf soll in den USA ein Haftbefehl vorliegen. Neue Fotos enthüllen jetzt ein Drama: Graf haust offenbar in den Tunneln unter der US-City Las Vegas.

Fabienne Kleinhenz

Mit dem historischen Golden Slam und 22 Grand-Slam-Erfolgen hat Steffi Graf (57) Tennisgeschichte geschrieben. Während die Deutsche zu einer Ikone ihres Sports geworden ist, hat ihr Bruder Michael Graf (55) ein ganz anderes Schicksal erreicht. Nun sind dazu teils verstörende neue Details aufgetaucht.

Versteckt er sich vor der Polizei?

Auf Facebook hat Michael Graf selbst Bilder veröffentlicht, auf denen man den 55-Jährigen sichtlich niedergeschlagen und mit zerzaustem Haar sehen kann. Bizarr: Graf sitzt dabei vor einer Wand voller Graffiti – anscheinend hält er sich in einem Tunnelsystem unter der US-Stadt Las Vegas auf.

Die Tunnel waren ursprünglich als Hochwasserschutz- und Entwässerungsnetz ausgebaut worden. Jedoch haben sie mittlerweile auch eine zweite Funktion: Obdachlose leben hier direkt unter den pompösen Casinos und Hotels. Dies ist jedoch nicht ganz ungefährlich, bei Hochwasser laufen die Kanäle schnell voll.

Warum Graf die Bilder gerade jetzt öffentlich geteilt hat und wieso und wie lange er sich schon in dieser Unterwelt aufhält, ist nicht bekannt. Gemäss der deutschen «Bild» liegt aber ein Haftbefehl gegen Steffi Grafs Bruder im Bundesstaat Nevada vor. Er soll wiederholt gegen Gerichtsauflagen, darunter auch das Kontaktverbot gegen seine Ex-Frau, verstossen haben. Zudem werden ihm häusliche Gewalt und Trunkenheit am Steuer vorgeworfen.

Versuchter Neustart in der Wüste

Die Situation ist für die Familie Graf nichts Neues. Bereits 2020 war Michael aufgrund mehrerer gewalttätiger Ausbrüche in Las Vegas festgenommen worden. Er soll unter anderem eine Nachbarin bedroht und ein Auto demoliert haben. Damals unterstützte ihn Steffi Graf, indem sie ein Haus für ihn kaufte und auch seine Anwälte finanziert haben soll. Zudem bemühte sie sich um die gesetzliche Vormundschaft.

Zuletzt hatte sich der vierfache Vater für einen ganz anderen Lifestyle entschieden. Nach seinen zwei gescheiterten Ehen zog er vor einigen Monaten aus seinem Haus aus und startete ein Nomadenleben in der Wüste von Las Vegas. Dort lebte er in einem Zeltcamp, zeitweise auch in seinem Tesla. Im August dann der nächste Rückschlag: Sein Camp brannte durch ein Feuer ab. Im September dann hatte er einen Autounfall mit seinem Tesla.