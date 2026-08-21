Rybakina kann nicht von Sabalenka-Out profitieren

Nach dem Ausscheiden von Aryna Sabalenka hätte Jelena Rybakina in Cincinnati zur Nummer 1 werden können. Daraus wird vorerst aber nichts.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aryna Sabalenka scheidet in Cincinnati im Achtelfinal gegen Sara Bejlek aus

Trotzdem bleibt Sabalenka vor den US Open Weltnummer 1 im Tennis

Jessica Pegula und Flavio Cobolli erreichen Halbfinale in Cincinnati

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seit fast zwei Jahren ist Aryna Sabalenka (28) die Weltnummer 1 des Frauentennis – eine Position, die nun aber gefährdet ist: Nach ihrem Achtelfinal-Out in Toronto muss sie auch bei der US-Open-Hauptprobe in Cincinnati nach einer Niederlage gegen die Tschechin Sara Bejlek (20, WTA 35) in der Runde der letzten 16 die Segel streichen.

Vom Thron verdrängt wird sie deshalb aber vorerst nicht, denn: Ihre erste Verfolgerin, die kasachische Weltnummer 2 Jelena Rybakina (27), scheidet am WTA-1000-Turnier im US-Bundesstaat Ohio im Viertelfinal aus. Gegen die Polin Iga Swiatek (25, WTA 5) gibt sie beim Stand von 1:4 im ersten Satz angeschlagen auf.

Für einen erstmaligen Sprung auf Position eins hätte die zweifache Grand-Slam-Siegerin einen Finaleinzug gebraucht.

Vorteile für Rybakina

Damit nimmt Sabalenka noch mindestens die US Open (ab 30. August) als Nummer eins in Angriff. Als Titelverteidigerin hat sie dort aber viele Punkte zu verteidigen – Rybakina, die in New York im Vorjahr bereits im Achtelfinal ausgeschieden ist, hat also einen rechnerischen Vorteil auf ihrer Seite.

Nach dem Ausscheiden der beiden topgesetzten Spielerinnen liegt die Favoritinnenrolle in Cincinnati neu bei Jessica Pegula (32). Die US-amerikanische Weltnummer 3 schlägt Landsfrau Amanda Anisimova (24) in einem über zweistündigen Krimi mit 6:4, 2:6 und 7:6 und steht damit im Halbfinal.

Auch im Turnier der Männer stehen die ersten beiden Halbfinalisten fest: Flavio Cobolli (24, ATP 10) schlägt Tommy Paul (29, ATP 24), der im Achtelfinal noch Alexander Zverev ausgeschaltet hat, in drei Sätzen. In der nächsten Runde bekommt er es mit Arthur Fils (22, ATP 21) zu tun. Der Franzose schaltet Djokovic-Bezwinger Thiago Agustín Tirante (25, ATP 50) aus.