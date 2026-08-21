Nach seinem ersten Sieg seit drei Monaten muss Stan Wawrinka einen nächsten Dämpfer hinnehmen. Der Romand scheitert am Challenger-Turnier in Cancun im Achtelfinal.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Noch vor zwei Tagen hat sich Stan Wawrinka (41, ATP 125) am Challenger-Turnier in Cancun über seinen ersten Sieg seit Mitte Mai freuen dürfen, nun ist sein mexikanisches Abenteuer zu Ende: Der Romand unterliegt dem Russen Roman Safiullin (29) im Achtelfinal in zwei Sätzen mit 3:6 und 4:6.

Gerade bei gegnerischem Aufschlag tut sich Wawrinka gegen die Weltnummer 103 in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit schwer: In der gesamten Partie bleibt er ohne Break. Dagegen nimmt ihm Safiullin in beiden Sätzen je einmal den Aufschlag ab, ehe er die Partie nach 72 Minuten für sich entscheidet. Weiter geht es für ihn nun im Viertelfinal gegen den Polen Hubert Hurkacz (29, ATP 69).

Wawrinka hingegen verpasst es, im Hinblick auf eine allfällige Teilnahme an den US Open weitere Argumente für sich zu sammeln. Bislang hat der New-York-Sieger von 2016 keine Wild Card für seine letzte Chance an einem Grand-Slam-Turnier erhalten – zwei solcher Tickets können die Organisatoren noch vergeben.