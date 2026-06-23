Schweizer Tennis-Ass erleidet nächsten Rückschlag

Leandro Riedi ist vom Pech verfolgt. In den letzten zwei Jahren musste sich der Schweizer Tennisspieler immer wieder Eingriffen unterziehen – nun folgt die vierte Operation. Dadurch wird er erneut zu einer langen Pause gezwungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leandro Riedi kündigt vierte Operation seit 2024 an – lange Pause

Schwere Handgelenksverletzung nach früheren Knie- und Leisten-OPs

Riedi stieg zuletzt in Weltrangliste um über 400 Plätze

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Ich will nicht lügen – das schmerzt.» Es sind Worte von Tennis-Ass Leandro Riedi (24), der auf Instagram seine vierte Operation in den letzten zwei Jahren ankündigt. Und damit erneut eine lange Pause vor sich hat.

Er habe eine «ernsthafte Verletzung» am linken Handgelenk, die er behandeln lassen muss. Physisch und mental tue es extrem weh, so die Weltnummer 116. Vor allem, weil er nach seiner Verletzungsodyssee mit Knie-OP, Reha-Unfall und später einer Leisten-Operation im März 2026 endlich wieder Erfolge im Tennis feiern konnte. Vor einem Jahr war er noch die Weltnummer 559.

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«Vor ein paar Monaten hatte ich das Gefühl, dass sich endlich alles zum Guten wendet», schreibt «Lele», der 2025 sensationell in den US-Open-Achtelfinal vorgestossen ist. «Ende März habe ich eine grosse Entscheidung in meiner Tenniskarriere getroffen und mich von meinen Trainern getrennt, um meinen eigenen Weg zu gehen.»

«Ich sage nicht auf Wiedersehen»

Im April gewinnt der 24-Jährige das Challenger-Turnier im südkoreanischen Busan, im Ranking klettert er immer weiter nach oben. «Ich spielte mein bestes Tennis seit langem. Und noch viel wichtiger: Ich war wieder ich selbst!»

Und jetzt folgt der nächste Nackenschlag. «Diese Operation bedeutet, dass ich lange weg sein werde von der Tour und das zu akzeptieren, ist etwas vom Härtesten.» Nun sei es an der Zeit zu heilen, sich zu erholen und ein weiteres Comeback zu starten. Seine Abschlussbotschaft: «Ich sage dem Tennis nicht auf Wiedersehen – ich drücke nur eine Weile auf Pause.»