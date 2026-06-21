Serena Williams kehrt auf die grosse Tennis-Bühne zurück. Dank einer Wildcard darf die 23-fache Grand-Slam-Siegerin in Wimbledon auch im Einzel starten.

Vor vier Jahren trat Serena Williams (44) vom Tennis-Sport zurück. Doch die US-Amerikanerin scheint noch nicht abgeschlossen zu haben mit ihrer Tennis-Karriere. In Wimbledon geht die Tennis-Legende mit einer Wildcard im Einzel an den Start. Das teilt das prestigeträchtige Turnier auf Instagram mit.

«Das ist keine Übung», schreiben die Organisatoren zu einem Bild, das Williams im traditionell weissen Tennis-Dress zeigt. Somit geht die 44-Jährige neben dem Doppel auch im Einzel an den Start. Bereits vor einer Woche wurde bekannt, dass Serena zusammen mit Schwester Venus im Doppel antreten wird.

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Williams blickt auf erfolgreiche Zeiten in London zurück. Bereits sieben Mal hat die Tennis-Ikone den Rasen-Grand-Slam gewonnen. Der letzte Triumph liegt aber bereits zehn Jahre zurück, als sie im Final die Deutsche Angelique Kerber schlug. Ihr letztes Einzel absolvierte Williams an den US Open 2022, jetzt kehrt sie auf dem heiligen Rasen auf die Tour zurück. Ob weitere Turnierteilnahmen folgen werden, ist derzeit nicht bekannt.