Für drei Schweizerinnen ist der Sprung ins Wimbledon-Hauptfeld nicht mehr möglich. Jil Teichmann hingegen kriegt es nach ihrem Erfolg gegen Rebeka Masarova in der zweiten Runde mit einer Grand-Slam-Siegerin zu tun.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Jil Teichmann (28, WTA 126) behält im Schweizer Duell in der Wimbledon-Qualifikation gegen Rebeka Masarova (26, WTA 156) die Oberhand. Mit 7:6 (7:2), 6:4 geht der Sieg in der ersten Runde an Teichmann, die zuletzt bei den French Open bis in die Achtelfinals vorgestossen ist. Ihre nächste Gegnerin ist mit der Kanadierin Bianca Andreescu (26, WTA 180) eine Grand-Slam-Siegerin (US Open 2019).

Ihren Traum vom Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon müssen Céline Naef (20, WTA 193) und Susan Bandecchi (27, WTA 168) begraben. Naef unterliegt Joanna Garland (24, WTA 188) aus Taiwan 6:3, 5:7, 4:6. Bandecchi zieht mit 1:6, 3:6 gegen die Polin Katarzyna Kawa (33, WTA 121) den Kürzeren.