Erste Stars an den Swiss Indoors in Basel bestätigt

Erste Stars an den Swiss Indoors in Basel bestätigt

1/7 Der letztjährige Finalist Ben Shelton wird diesen Oktober erneut an den Swiss Indoors antreten. Foto: Getty Images

Darum gehts Swiss Indoors Basel im Oktober: Erste fünf Teilnehmer bekannt gegeben

Alle fünf angekündigten Spieler sind jünger als 23 Jahre

ATP-500-Turnier mit Preisgeld von rund zweieinhalb Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach dem Eurovision Song Contest im Mai rückt die St. Jakobshalle in Basel im Oktober erneut in den Fokus. Vom 18. bis zum 26. Oktober finden dort – wie jedes Jahr – die Swiss Indoors Basel statt. Ein ATP-500-Turnier, das mit rund zweieinhalb Millionen Franken dotiert ist.

Rund vier Monate vor dem Start geben die Veranstalter die ersten fünf Teilnehmer bekannt. Angekündigt werden sie als «neue Gipfelstürmer des Welttennis». Denn: Alle fünf sind noch keine 23 Jahre alt.

Vorjahresfinalist mit dabei

Der bestplatzierte von ihnen ist Holger Rune (22, ATP 8). Der Däne stand vor drei Jahren im Final von Basel, im vergangenen Jahr scheiterte er im Halbfinal am späteren Sieger Giovanni Mpetshi Perricard. Mit dem ebenfalls 20-jährigen Ben Shelton (ATP 10) ist ein weiterer Top-Zehn-Spieler mit dabei. Er bezwang im letztjährigen Halbfinal Rune und musste sich erst im Final geschlagen geben.

Und mit Arthur Fils (21, ATP 16) ist auch ein dritter von vier Halbfinalisten 2024 in diesem Jahr zurück. Dazu kommen mit Jakub Mensik (19, ATP 17) und Joao Fonseca (18, ATP 56) zwei Debütanten. Mensik spielte sich im Frühjahr ins Rampenlicht, als er im Final des ATP-100-Turniers von Miami im Final Novak Djokovic bezwang. Fonseca konnte im Vorjahr seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewinnen und wird in Fachkreisen als Jahrhunderttalent gehandelt.

Wildcard für Bernet?

Von den Schweizern, die in Basel an den Start gehen werden, ist indes noch keiner bekannt. Aber: Toptalent Henry Bernet (18) darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme machen. Die Nummer 1 der Juniorenweltrangliste und der Sieger der Australian Open der Junioren gab nach überstandener Verletzung erst in dieser Woche sein Comeback. Er gehört zum «Kreis der Anwärter auf eine Wildcard für das Hauptturnier», wie es in der Mitteilung der Swiss Indoors heisst.

Ob das tatsächlich der Fall sein wird und welche anderen Stars im Oktober in Basel aufschlagen werden, soll nach Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) bekannt gegeben werden.