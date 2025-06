Nach einer langen Verletzungspause ist Henry Bernet zurück auf der Tennisbühne. Bei seinem Comeback verliert die Schweizer Tennishoffnung gegen Remy Bertola in drei Sätzen.

Tennishoffnung Bernet verliert beim Comeback in Klosters

1/4 Henry Bernet ist zurück auf der Tennisbühne. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

Mehrere Monate fehlte Henry Bernet dem Schweizer Tennis wegen einer Rippenverletzung, jetzt ist er zurück. Beim kleinen M25-ITF-Turnier in Klosters GR verliert die Schweizer Tennishoffnung in der ersten Runde in drei Sätzen mit 4:6, 7:6, 1:6.

Es ist das erste Turnier des Schweizers seit dem Coup am Juniorenturnier der Australian Open im Januar. Dort konnte der Basler das Turnier sensationell gewinnen. Danach musste der 18-Jährige länger als gedacht eine Verletzung auskurieren.

Langsamer Aufbau

Bernets Coach Severin Lüthi bestätigt gegenüber Blick, dass nun wieder Training auf dem Programm steht, ehe das nächste 25er-ITF-Turnier angepeilt wird. «Wir legen Wert darauf, dass Henry seine Leistungen zwischendurch analysieren kann und nicht von Event zu Event reist, ohne das Geschehene sacken lassen zu können», so der Schweizer Davis-Cup-Captain.

Sie seien selbst davon überrascht gewesen, wie lange Bernet ausfiel. Das weitere Programm des 18-Jährigen bleibt aber offen. Es besteht die Möglichkeit, dass er im Juli für das ATP-250-Turnier in Gstaad eine Wildcard erhält.