DE
FR
Abonnieren

Erstmals seit fast einem Jahr
Teichmann zieht in Marokko in WTA-Viertelfinal ein

Die Bielerin Jil Teichmann steht bei den Morocco Open in Rabat im Viertelfinal. Dafür braucht es einen Zweisatz-Sieg gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks.
Publiziert: 14:26 Uhr
|
Aktualisiert: 14:46 Uhr
Kommentieren
Jil Teichmann steht beim WTA-Turnier in Marokko im Viertelfinal.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jil Teichmann erreicht Viertelfinal beim WTA-Turnier in Rabat
  • Erstmals zwei Siege in Folge seit Juli 2025
  • Viertelfinal gegen Lokalmatadorin oder die Deutsche Tatjana Maria
RMS_Portrait_AUTOR_261.JPG
Andrea CattaniTagesleiter Sport

Wieder gute Nachrichten von Jil Teichmann: Die 28-jährige Seeländerin ist beim WTA-Turnier in Marokko in den Viertelfinal vorgestossen. Am Mittwoch hat die Schweizer Weltranglistennummer 207 die US-Amerikanerin Alycia Parks (25, WTA 80) in zwei Sätzen 6:3, 6:4 bezwungen.

Für Teichmann kommen die positiven Resultate in Rabat einer kleinen Erlösung gleich. Letztmals konnte sie im Juli 2025 bei einem WTA-Turnier zwei Siege hintereinander feiern. Damals in Rumänien verlor sie den Final in zwei Sätzen. Seither war immer nach maximal einem Sieg Schluss. Die Baisse hielt so lange an, dass Teichmann für einige Wochen gar eine Auszeit vom Tennis brauchte.

Mehr Tennis
Tennisstar Alcaraz sagt Traditionsturnier in Wimbledon ab
«Bin noch nicht bereit»
Tennisstar Alcaraz sagt Traditionsturnier in Wimbledon ab
Leandro Riedi startet stark in French-Open-Quali
Einer top, Duo out
Leandro Riedi startet stark in French-Open-Quali

Nun scheint Teichmann definitiv wieder zurück zu sein. Im Viertelfinal in Marokko trifft sie entweder auf die Lokalmatadorin Yasmine Kabbaj (22) oder die Deutsche Tatjana Maria (38). Die Partie findet am Donnerstag statt.


Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen