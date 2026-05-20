Die Bielerin Jil Teichmann steht bei den Morocco Open in Rabat im Viertelfinal. Dafür braucht es einen Zweisatz-Sieg gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jil Teichmann erreicht Viertelfinal beim WTA-Turnier in Rabat

Erstmals zwei Siege in Folge seit Juli 2025

Viertelfinal gegen Lokalmatadorin oder die Deutsche Tatjana Maria

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Wieder gute Nachrichten von Jil Teichmann: Die 28-jährige Seeländerin ist beim WTA-Turnier in Marokko in den Viertelfinal vorgestossen. Am Mittwoch hat die Schweizer Weltranglistennummer 207 die US-Amerikanerin Alycia Parks (25, WTA 80) in zwei Sätzen 6:3, 6:4 bezwungen.

Für Teichmann kommen die positiven Resultate in Rabat einer kleinen Erlösung gleich. Letztmals konnte sie im Juli 2025 bei einem WTA-Turnier zwei Siege hintereinander feiern. Damals in Rumänien verlor sie den Final in zwei Sätzen. Seither war immer nach maximal einem Sieg Schluss. Die Baisse hielt so lange an, dass Teichmann für einige Wochen gar eine Auszeit vom Tennis brauchte.

Nun scheint Teichmann definitiv wieder zurück zu sein. Im Viertelfinal in Marokko trifft sie entweder auf die Lokalmatadorin Yasmine Kabbaj (22) oder die Deutsche Tatjana Maria (38). Die Partie findet am Donnerstag statt.



