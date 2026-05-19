Leandro Riedi zieht nach einem Zweisatzsieg gegen Chris Rodesch in die zweite Runde der French-Open-Quali ein. Rebecca Masarova und Jérôme Kym scheitern hingegen bereits zum Auftakt in Paris.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Erfolgreicher Auftakt in die French-Open-Quali für Leandro Riedi (ATP 121). Der an Nummer 17 gesetzte Thurgauer setzt sich in zwei Sätzen sicher gegen den Luxemburger Chris Rodesch (ATP 166) durch. Riedi siegt 6:2 und 7:6 und zieht in die zweite Runde ein.

Dort trifft Riedi am Mittwoch auf den Italiener Gianluca Cadenasso (ATP 197).

Schweizer Duo scheitert

Leider läuft es seinen Landsleuten so gar nicht. Bei den Frauen muss Rebeka Masarova (WTA 132) früh die Segel streichen. Sie scheitert in der ersten Runde an der Argentinierin María Carlé (WTA 209) mit 3:6, 6:4 und 3:6.

Und auch für Jérôme Kym (ATP 193) ist gegen den Deutschen Tom Gentzsch (ATP 219) bereits Schluss. Er verliert zum Quali-Auftakt 2:6, 3:6.

Zwei weitere Schweizer in Runde 2

Neben Riedi steht mit Remy Bertola (ATP 209) ein zweiter Schweizer in der Quali-Runde. Er trifft dort am Mittwoch auf den Argentinier Facundo Diaz Acosta (ATP 150). Ebenfalls am Mittwoch spielt Susan Bandecchi (WTA 215) ihr Zweitrunden-Spiel gegen Dominika Salkova (WTA 115) aus Tschechien.