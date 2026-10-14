Belinda Bencic muss sich beim WTA-Turnier in Wuhan bereits nach ihrem ersten Spiel verabschieden. Nach einer Klatsche im ersten Satz schafft die Ostschweizerin die Wende nicht mehr, sie verliert gegen die Britin Sonay Kartal.

Darum gehts Erneut frühes Out für Bencic in China

Die Ostschweizerin verliert in der zweiten Runde gegen Sonay Kartal

Es war das erste Spiel für Bencic in Wuhan, nach einem Freilos

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Belinda Bencic (29, WTA 12) läuft es in China nicht rund: Vor knapp zwei Wochen schied die Ostschweizerin in Peking im Sechzehntelfinal gegen Ann Li (26, WTA 31) aus. In Wuhan muss Bencic ihre Sachen nun bereits nach ihrem ersten Spiel packen.

In der ersten Runde profitierte Bencic noch von einem Freilos und startet erst in der zweiten Runde ins WTA-1000-Turnier in Wuhan. Bencic trifft am Mittwoch auf die Britin Sonay Kartal (24, WTA 170) und muss sich früh geschlagen geben. Den ersten Satz verliert die Olympiasiegerin von 2020 mit 0:6 – und das in gerade einmal 27 Minuten.

Im zweiten Satz sieht es zunächst nach einer Wende aus, als Bencic mit 3:1 in Führung geht. Doch Kartal kämpft sich zurück und gleicht aus. Beim Stand von 5:5 gelingt der Britin das Break, womit sie zum Matchgewinn aufschlagen kann. Diese Chance lässt sie sich nicht nehmen und setzt sich mit 6:0, 7:5 durch. Für Bencic ist das Turnier damit bereits nach der ersten Partie vorbei.