In Biel gibts diesen Freitag und Samstag Tennis auf Top-Niveau zu sehen. Ein Schweizer Quartett duelliert sich am Billie Jean King Cup mit Tschechien und kämpft dabei um den Einzug ins Finalturnier, das seit dem Titel 2022 ohne Schweizer Beteiligung stattfand.

Kaum feiert die Sandsaison ihren diesjährigen Auftakt, steigen ausgewählte Spielerinnen wieder auf Hartplätze um. Dazu zählen auch vier Schweizerinnen, die unsere Fahne in der Qualifikation des Billie Jean King Cups verteidigen und dabei eine klare Mission verfolgen: Die Rückkehr ans Finals-Turnier im September. Möglich machen solls ein von Belinda Bencic angeführtes Quartett.

Bencic und Co. unter den Fittichen von Heinz Günthardt

Im Schweizer Aufgebot finden sich vier Namen, wobei jener von Belinda Bencic der prominenteste ist. Auf Platz 11 in der Weltrangliste ist sie nicht nur beste Spielerin im Team von Captain Heinz Günthardt, sondern wäre es auch in der tschechischen Mannschaft.

Diese verfügt mit Linda Noskova (WTA 14), Marie Bouzkova (WTA 24), Marketa Vondrousova (WTA 45) und Tereza Valentova (WTA 50) zwar über gleich vier Top-50-Spielerinnen, auf dem Papier ist aber niemand so gut wie Bencic. Als fünfte tschechische Spielerin wurde Lucie Havlickova (WTA 217) berufen.

Nebst Bencic besteht der Schweizer Spielerinnenkreis aus Viktorija Golubic (WTA 79), Rebeka Masarova (WTA 123) und Celine Naef (WTA 207), die in den Playoffs vom letzten November die entscheidende Spielerin war. Und der Schweiz auch dieses Jahr zum Sieg verhilft?

Nur Qualisieg bringt Ticket fürs Finalturnier im September

Nichts weniger als ein solcher wird benötigt, solls mit dem ersten Finaleinzug seit 2022, als die Schweiz zum Titel stürmte, etwas werden. Denn nur wer sein Qualifikationsduell gewinnt, sichert sich einen Platz am Finalturnier vom September. Alle anderen Nationen kämpfen im November in den Playoffs um den Verbleib in der Weltgruppe und damit um die Chance, im Folgejahr wieder in der Quali aufschlagen zu dürfen.

Gespielt werden maximal fünf Quali-Partien, wobei jene Nation gewinnt, die als erste drei Siege einfährt. Am Freitag stehen erst zwei Einzel an, ehe am Samstag ein Doppel gefolgt von maximal zwei weiteren Einzeln gespielt wird. Heisst: Frühestens im Doppel könnte die Schweiz den Sieg über Tschechien perfekt machen und sich dadurch fürs Finalturnier qualifizieren.

Top-Duell erst im möglichen Spiel 4

Am Freitag um 13 Uhr eröffnen Belinda Bencic und Marie Bouzkova in Biel die Jagd aufs Finalticket, danach folgen Viktorija Golubic und Linda Noskova. Am Samstag steht das womöglich entscheidende Doppel zwischen Masarova/Naef und Havlickova/Vondrousova an (13 Uhr).

Sollte darin keine Entscheidung fallen, kommts 20 Minuten nach Spielende zum Top-Duell zwischen Bencic und Noskova. Golubic–Bouzkova wäre das alles entscheidende Spiel 5.