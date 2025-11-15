Nach einem starken Start verliert Susan Bandecchi im ersten Einzel gegen die Slowakei im Billie Jean King Cup komplett den Faden.

1/4 Susan Bandecchi verliert bei 5:1-Führung im ersten Satz den Faden. Foto: Florencia Agullo/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Team startet mit einer Niederlage in die Playoffs des Billie Jean King Cups im argentinischen Córdoba und liegt damit gegen die Slowakei nach dem ersten Einzel 0:1 zurück.

Die Tessinerin Susan Bandecchi (WTA 240) unterliegt im Duell der beiden Nummer 2 Viktoria Hruncakova (WTA 226) mit 5:7, 2:6. Nach einem idealen Start in die Partie und einer 5:1-Führung verliert die 27-jährige Schweizerin acht Games in Folge. Erst mit dem 1:2 im zweiten Satz meldet sie sich zurück, findet aber nie mehr richtig Zugriff zum Match.

Im zweiten Einzel stehen sich mit Simona Waltert (WTA 86) und Rebecca Sramkova (WTA 74) die beiden Teamleaderinnen gegenüber. Zum Abschluss des Duells kommt es am Samstag auf jeden Fall noch zu einem Doppel.

Um sich in der höchsten Stufe des Teamwettbewerbs zu halten, müssen die ohne Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktoria Golubic antretenden Schweizerinnen in der Dreiergruppe den ersten Platz belegen. Am Sonntag wartet als zweiter und letzter Gegner Argentinien, das die Slowakei am Freitag mit 3:0 Siegen geschlagen hat.