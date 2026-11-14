Eine Woche nach den Frauen messen sich auch die besten acht Männer beim Jahresendturnier. Und wie bei ihren weiblichen Pendants gehts nicht mehr um den ganz grossen Jackpot. Grund dafür ist Alexander Zverev (29), der damit bestens leben dürfte.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Ein letztes Mal in diesem Tennisjahr gehts um Punkte für die Weltrangliste. Dafür reist die Elite wieder nach Turin, wo seit nunmehr fünf Jahren die ATP Finals die Saison beenden. In der grössten Indoor-Arena Italiens mit 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird der Nachfolger von Jannik Sinner (25) gesucht.

Zwei ehemalige Champions und viele Debütanten

Weil dieser weiterhin verletzt ausfällt, ist Flavio Cobolli (24) einziger Lokalmatador. Ein Triumph der aktuellen Weltnummer 6 wäre angesichts der namhaften Konkurrenz durchaus eine Überraschung. Allerdings bewies Novak Djokovic (39) 2022, dass das Ranking nichts bedeuten muss. Als damalige Weltnummer 8 spielte er das perfekte Turnier und krallte sich die Trophäe. Dieses Jahr verpasste der Rekordsieger mit sieben Titeln die Qualifikation allerdings.

Gruppe John McEnroe Gruppe Ivan Lendl Alexander Zverev (ATP 1) Carlos Alcaraz (3) Ben Shelton (4) Daniil Medvedev (5) Arthur Fils (7) Falvio Cobolli (6) Rafael Jodar (9) Frances Tiafoe (8)

Und so bietet sich anderen Spielern die Chance auf das Objekt der Begierde. Mit Alexander Zverev und Daniil Medvedev (30) finden sich nur zwei ehemalige Finals-Champions im diesjährigen Teilnehmerfeld. Cobolli, Arthur Fils (22), Frances Tiafoe (28) und Rafael Jodar (20) sind zum ersten Mal in ihrer Karriere dabei.

Für alle gehts zuerst in einer Gruppenphase mit drei Spielen um den Einzug in die Halbfinals. Dabei entscheidet die Anzahl Siege, Anzahl Spiele, Direktbegegnung (bei zwei punktgleichen Spielern) beziehungsweise die Siegquote der Sets und schliesslich jene der Games (bei drei Spielern) in dieser Reihenfolge über die Rangliste innerhalb der jeweiligen Gruppe.

Kein Showdown wegen Zverev

Bei den Finals vor zwölf Monaten stand das Turnier unter einem besonderen Stern. Aufgrund der damaligen Weltrangliste war nicht klar, ob Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner das Jahr an der Spitze des ATP-Rankings beenden würde. Dank drei Siegen in der Gruppenphase erstickte der Spanier dann aber jegliche Hoffnung auf eine Wachablöse bereits vor dem Direktduell im Final, das der Italiener für sich entschied.

Heuer ist die Ausgangslage eine andere. Zverev liegt im Race to Turin mit über 3000 Punkten vor seinem ersten Verfolger Alcaraz und ist somit uneinholbar für die gesamte Konkurrenz. Denn das Punktemaximum für ein Turnier ohne Niederlage beträgt 1500. An Zverevs Krone ändert sich also nichts. Anders die Situation auf den Rängen weiter hinten, wo noch einiges gehen könnte.

Alexander Zverev (Deutschland): 9350 Punkte Jannik Sinner (Italien): 7950 Punkte, fehlt verletzt Carlos Alcaraz (Spanien): 6100 Punkte Ben Shelton (USA): 5170 Punkte Daniil Medvedev (Russland): 3820 Punkte Flavio Cobolli (Italien): 3670 Punkte Arthur Fils (Frankreich): 3625 Punkte Frances Tiafoe (USA): 3390 Punkte Rafael Jodar (Spanien): 3234 Punkte

Was hingegen bei allen für Motivation sorgen dürfte, ist das Preisgeld. Denn dieses könnte die ohnehin schon gutgefüllten Bankkonti nochmals ordentlich in die Höhe schrauben. 5,171 Millionen Dollar erhält, wer das Turnier ohne Niederlage gewinnt. Allein die Antrittsgage garantiert 338'000 Dollar, sofern man alle drei Gruppenspiele bestreitet. Fällt ein Athlet aus, kommen die Ersatzspieler zum Zug, deren Anreise immer noch mit stattlichen 156'000 Dollar vergütet wird.

Stufe Punkte Preisgeld in US-Dollar Final-Sieg 500 2'412'000 Halbfinal-Sieg 400 1'206'000 Pro Sieg in Gruppenphase 200 405'000

Wie die WTA Finals, die mit Blick aufs Preisgeld kleinere Brötchen backen, laufen auch die ATP Finals nicht im Free-TV. Sky sicherte sich die Rechte und zeigt alle Spiele.