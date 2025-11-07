An den ATP Finals treffen die besten Tennisspieler des Jahres aufeinander und spielen um die Krone 2025. Diese vergolden die Organisatoren mit einem Preisgeld, das seinesgleichen sucht – und stellen damit wie schon letztes Jahr einen neuen Rekord auf.

1/4 Vom 9.–16. November finden in Turin die diesjährigen ATP Finals statt. Foto: Getty Images

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bei perfektem Turnier: Rekordpreisgeld von über 5 Millionen

Noch läuft die diesjährige Tennissaison und liefert ab kommendem Sonntag (9. November) während einer Woche das Beste, was die Tour 2025 zu bieten hat. Bei den Finals in Turin stehen sich die besten acht Spieler des Jahres gegenüber und bestreiten das einzige Turnier mit Gruppenphase (Round Robin). Während die Einteilung in die beiden Vierergruppen erst am Donnerstag bekannt wurde, ist das Preisgeld längst definiert. Wie bereits 2024 gehts auch dieses Jahr wieder um Millionenbeträge.

Leistung Punkte Preisgeld in USD Preisgeld in CHF (gerundet) Turniersieg ohne Niederlage 1500 5'071'000 4'103'000 Sieg in Final 500 2'367'000 1'915'000 Sieg in Halbfinal 400 1'183'500 958'000 Sieg in Round Robin 200 396'500 321'000 Antrittsgage / 331'000 268'000

Jannik Sinner vollbrachte vergangenes Jahr das Kunststück, das Turnier ohne Niederlage zu gewinnen. Diese Glanzleistung brachte ihm fast 4,9 Millionen US-Dollar ein. Heuer würde ihm bei gleicher Leistung sogar noch mehr winken: 5'071'000 Dollar – knapp weniger als die makellose Siegerin bei den WTA Finals. Allein die Teilnahme an den Finals bringt, sofern alle drei Round-Robin-Runden bestritten werden, 331'000 ein.

Die als sogenannte «Alternate» aufgebotenen beiden Reservespieler erhalten 155'000 Dollar, sofern sie nicht zum Zug kommen. Greifen sie beispielsweise aufgrund einer Verletzung eines gesetzten Spielers doch ein, verändert sich die Gage entsprechend nach oben.

Total 15,5 Millionen Dollar für Einzel und Doppel

Wie bei den Grand Slams wird auch in Turin sowohl im Einzel als auch im Doppel gespielt. Zwar wird bei Letzterem deutlich weniger Geld ausgeschüttet als im Einzelturnier, dennoch reist das siegreiche Duo mit einem mehr als ordentlichen Zustupf aus Italien ab.

Leistung Punkte Preisgeld in USD (pro Team) Preisgeld in CHF (pro Team, gerundet) Turniersieg ohne Niederlage 1500 959'300 775'000 Sieg in Final 500 356'800 288'000 Sieg in Halbfinal 400 178'500 144'000 Sieg in Round Robin 200 96'600 78'000 Antrittsgage / 134'200 108'000

Auch im Doppel ist die Antrittsgage an die Bedingung geknüpft, dass alle drei Gruppenspiele ausgetragen werden. Andernfalls reduziert sich der Betrag. Für die beiden Alternates gibts fixe 51'700 Dollar, je nach Einsatz auch mehr. Unter dem Strich wird am Jahresendturnier ein Gesamtpreisgeld von 15,5 Mio. Dollar verteilt.