Carlos Alcaraz zieht souverän in den Halbfinal der ATP-Finals ein und sichert sich gleichzeitig die Position als Weltnummer 1. Ihm folgt auch Alex De Minaur in den Halbfinal, sie warten nun auf ihre Gegner.

1/2 Carlos Alcaraz steht an den ATP-Finals als Gruppensieger im Halbfinal und bleibt die Nummer 1 der Welt. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz und Alex de Minaur stehen an den ATP Finals in Turin nach Siegen am dritten Spieltag in den Halbfinals. Alcaraz bleibt damit an der Spitze der Weltrangliste.

Der Australier Alex de Minaur (ATP 7) gewinnt im sechsten Anlauf mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Taylor Fritz (ATP 6) erstmals eine Partie am Jahresend-Turnier der besten acht Spieler. Der eine Sieg reicht aus, um in die Halbfinals vorzustossen – dank der Schützenhilfe von Carlos Alcaraz.

Dieser sichert sich mit einem überzeugenden 6:4, 6:1 gegen Lorenzo Musetti (ATP 9) den Gruppensieg und auch auf jeden Fall die Nummer 1 am Ende des Jahres. Er kann von Jannik Sinner nicht mehr verdrängt werden, auch wenn dieser seinen Titel verteidigt.

Für den letztjährigen Finalisten Taylor Fritz (ATP 6) endet das Turnier hingegen enttäuschend. Nach seinem Auftaktsieg gegen Musetti verliert er gegen Alcaraz und de Minaur und ist damit bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden. Auch für den Italiener Musetti, der anstelle des angeschlagenen Novak Djokovic ins Feld nachrückte, ist das Turnier zu Ende.