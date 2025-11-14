Nach Sinner sagt nächster Star für Davis-Cup-Finalturnier ab

Wird nächste Wochen nicht für Titelverteidiger Italien am Davis-Cup-Finalturnier spielen: Lorenzo Musetti.
Foto: ALESSANDRO DI MARCO
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Weltranglisten-Neunte sagt seine Teilnahme am Finalturnier wegen körperlicher Müdigkeit und aus familiären Gründen kurzfristig ab. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind. An den ATP Finals in Turin bestritt Musetti am Donnerstagabend beim 4:6, 1:6 gegen die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz sein siebtes Spiel innert acht Tagen.
Damit wird Italien beim Heimspiel ohne seine beiden Topspieler antreten müssen. Sinner und Musetti waren die beiden entscheidenden Figuren beim Gewinn des Davis Cup in den letzten beiden Jahren.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.