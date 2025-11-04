Sabalenka fordert Tennis-Rüpel Kyrgios noch dieses Jahr

Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios treten zum «Battle of the Sexes», also zum Kampf der Geschlechter gegeneinander an. Und das noch in diesem Jahr.

1/2 Aryna Sabalenka tritt zum «Duell der Geschlechter» gegen Nick Kyrgios früher an als ursprünglich vorgesehen. Foto: Kin Cheung

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das «Duell der Geschlechter» wird früher und an einem anderen Ort ausgetragen als vorerst angekündigt. Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios treten kurz vor dem Jahreswechsel in Dubai gegeneinander an.

Anfang September hat die Meldung die Runde gemacht, dass sich die Weltranglisten-Erste aus Belarus und der Australier Anfang Januar im Rahmen des ATP-250-Turniers in Hongkong gegenüberstehen werden. Den neuen Termin, Sonntag, 28. Dezember, und den neuen Austragungsort macht Sabalenka gleich selber publik. Die Belarussin postet in den sozialen Medien ein Plakat mit den entsprechenden Informationen.

«Es passiert. Sabalenka gegen Kyrgios. Kampf der Geschlechter», schrieb sie auf Instagram. «Los gehts, Saba», war die Antwort von Kyrgios, der wegen Verletzungen seinen letzten Auftritt auf der Tour im März hatte.