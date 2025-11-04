Darum gehts
- Spielerinnen kämpfen in Gruppenphase um Halbfinalqualifikation
- Turniersiegerin erhält bis zu 5,235 Millionen US-Dollar
- Gesamtpreisgeld der WTA Finals 2025 beträgt 15,5 Millionen Dollar
Bereits in der Gruppenphase gibts Punkte – und natürlich Geld
Anders als bei klassischen Turnieren auf der Tour bestehen die Finals in einer ersten Phase aus zwei Vierergruppen. In der Stefanie-Graf-Gruppe kämpfen Aryna Sabalenka (WTA 1), Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5) und Jasmine Paolini (WTA 8) um die ersten zwei Plätze, die die Halbfinalqualifikation bedeuten. Iga Swiatek (WTA 2), Amanda Anisimova (WTA 4), Elena Rybakina (WTA 6) und Madison Keys (WTA 7) bilden die Serena-Williams-Gruppe.
|Leistung
|Punkte
|Preisgeld in USD
|Preisgeld in CHF (gerundet)
|Sieg in Final
|500
|2'540'000
|2'051'000
|Sieg in Halbfinal
|400
|1'290'000
|1'042'000
|Sieg in Round Robin
|200
|355'000
|287'000
|Antrittsgage
|/
|340'000
|275'000
Jede Spielerin trifft einmal auf jede Gruppengegnerin (Round Robin). Für einen Sieg gibts 200 Punkte und 355'000 US-Dollar – zusätzlich zu den garantierten 340'000, die jede Teilnehmerin als Antrittsgage einstreicht. Für den Sieg im Halbfinal gibts bereits 1,29 Millionen, der Turniersieg bringt weitere 2,54 Millionen ein. Bleibt eine Spielerin dabei ohne Niederlage, erhält sie einen Scheck über 5,235 Millionen US-Dollar.
Auch im Doppel wird nicht mit Preisgeld gegeizt
Wie beim Einzelwettbewerb wird auch im Doppel das Turnier im Round-Robin-Modus gespielt. Die acht Teams erhalten als Startgeld 142'000 Dollar (für beide Spielerinnen zusammen). Während es für alle Stufen gleich viele Punkte gibt wie bei den Singles, ist das Preisgeld deutlich geringer.
|Leistung
|Punkte
|Preisgeld in USD (pro Team)
|Preisgeld in CHF (pro Team, gerundet)
|Sieg in Final
|500
|524'000
|423'000
|Sieg in Halbfinal
|400
|257'000
|208'000
|Sieg in Round Robin
|200
|72'000
|58'000
|Antrittsgage
|/
|142'000
|115'000
Insgesamt umfassen die WTA Finals 2025 ein Preisgeld von 15,5 Millionen Dollar, eine Viertelmillion mehr als noch im Vorjahr und dadurch erneut Rekord. Um auf mögliche Rückzieher aufgrund von Verletzungen reagieren zu können, wurden zwei Spielerinnen fürs Einzel (Mirra Andrejewa (WTA 9) und Ekaterina Alexandrowa (WTA 10)) sowie ein Team fürs Doppel (Andrejewa/Shnaider (WTA 21)) als Ersatz aufgeboten. Ihre Antrittsgage beläuft sich auf 150'000 beziehungsweise 62'000 Dollar – selbst wenn sie nicht zum Einsatz kommen.