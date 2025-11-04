DE
Mehrere Millionen bei perfektem Turnier
WTA Finals schütten 2025 Rekordpreisgeld aus

Beim Jahresendturnier im saudi-arabischen Riad treffen die besten acht Spielerinnen dieser Saison aufeinander und spielen um eine Trophäe, mehrere hundert Punkte für die Weltrangliste sowie viel Geld. Der Gewinnerin winken im besten Fall über fünf Millionen Dollar.
Vom 1. bis 8. November 2025 wird die Nachfolgerin von Coco Gauff gesucht.
Darum gehts

  • Spielerinnen kämpfen in Gruppenphase um Halbfinalqualifikation
  • Turniersiegerin erhält bis zu 5,235 Millionen US-Dollar
  • Gesamtpreisgeld der WTA Finals 2025 beträgt 15,5 Millionen Dollar
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bereits in der Gruppenphase gibts Punkte – und natürlich Geld

Anders als bei klassischen Turnieren auf der Tour bestehen die Finals in einer ersten Phase aus zwei Vierergruppen. In der Stefanie-Graf-Gruppe kämpfen Aryna Sabalenka (WTA 1), Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5) und Jasmine Paolini (WTA 8) um die ersten zwei Plätze, die die Halbfinalqualifikation bedeuten. Iga Swiatek (WTA 2), Amanda Anisimova (WTA 4), Elena Rybakina (WTA 6) und Madison Keys (WTA 7) bilden die Serena-Williams-Gruppe.

LeistungPunktePreisgeld in USDPreisgeld in CHF (gerundet)
Sieg in Final5002'540'0002'051'000
Sieg in Halbfinal4001'290'0001'042'000
Sieg in Round Robin200355'000287'000
Antrittsgage/340'000275'000

Jede Spielerin trifft einmal auf jede Gruppengegnerin (Round Robin). Für einen Sieg gibts 200 Punkte und 355'000 US-Dollar – zusätzlich zu den garantierten 340'000, die jede Teilnehmerin als Antrittsgage einstreicht. Für den Sieg im Halbfinal gibts bereits 1,29 Millionen, der Turniersieg bringt weitere 2,54 Millionen ein. Bleibt eine Spielerin dabei ohne Niederlage, erhält sie einen Scheck über 5,235 Millionen US-Dollar.

Auch im Doppel wird nicht mit Preisgeld gegeizt

Wie beim Einzelwettbewerb wird auch im Doppel das Turnier im Round-Robin-Modus gespielt. Die acht Teams erhalten als Startgeld 142'000 Dollar (für beide Spielerinnen zusammen). Während es für alle Stufen gleich viele Punkte gibt wie bei den Singles, ist das Preisgeld deutlich geringer.

LeistungPunktePreisgeld in USD (pro Team)Preisgeld in CHF (pro Team, gerundet)
Sieg in Final500524'000423'000
Sieg in Halbfinal400257'000208'000
Sieg in Round Robin20072'00058'000
Antrittsgage/142'000115'000

Insgesamt umfassen die WTA Finals 2025 ein Preisgeld von 15,5 Millionen Dollar, eine Viertelmillion mehr als noch im Vorjahr und dadurch erneut Rekord. Um auf mögliche Rückzieher aufgrund von Verletzungen reagieren zu können, wurden zwei Spielerinnen fürs Einzel (Mirra Andrejewa (WTA 9) und Ekaterina Alexandrowa (WTA 10)) sowie ein Team fürs Doppel (Andrejewa/Shnaider (WTA 21)) als Ersatz aufgeboten. Ihre Antrittsgage beläuft sich auf 150'000 beziehungsweise 62'000 Dollar – selbst wenn sie nicht zum Einsatz kommen.

