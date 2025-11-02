Aryna Sabalenka startet mit einem deutlichen Sieg gegen Jasmine Paolini in die WTA Finals. Im Duell der US-Amerikanerinnen schlägt Jessica Pegula derweil Coco Gauff.

1/2 Aryna Sabalenka gewinnt das Auftaktspiel der WTA Finals gegen Jasmine Paolini. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die topgesetzte Aryna Sabalenka startet mit einem problemlosen Sieg in die WTA Finals in der saudischen Hauptstadt Riad. Die 27-jährige Belarussin überlässt der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 8) bloss vier Games und gewinnt in 71 Minuten 6:3, 6:1.

Im zweiten Spiel vom Sonntag setzt sich Jessica Pegula (WTA 5) gegen ihre amerikanische Landsfrau Coco Gauff (WTA 3) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 durch. Gauff muss dabei ihren Aufschlag nicht weniger als neunmal abgeben. Im Head-to-Head steht es nun 5:3 für Pegula, die zuvor zweimal in Folge gegen Gauff verloren hat.